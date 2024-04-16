Максим ИМЕРЕКОВ: «Мы хотим остаться в УПЛ и все для этого делаем»
Защитник «Металлиста 1925» высказался о ничьей своей команды
Центральный защитник харьковского «Металлиста 1925» Максим Имереков прокомментировал ничью своей команды в матче 24 тура УПЛ против «Днепра-1» (1:1).
- Сегодня выдалась трудная игра, мы готовились к этому. Мы знали, что «Днепр-1» очень хорошо играет с мячом. Первый тайм, видимо, немного нам не удался, не успевали перебирать игроков. В перерыве тренер нам подсказал, как правильно перебирать, когда они начинают атаки, и я считаю, что мы более правильно начали играть.
- Как настроение сейчас в раздевалке, ведь когда проигрываешь значительную часть матча, я думаю, что эмоции приравниваются к победным?
- Да, эмоции были более положительные, но их нельзя сравнивать с победой, потому что мы заработали только один балл.
- Сегодня команде мало удавалось владеть инициативой, в чем причина, по твоему мнению?
- Потому что «Днепр-1» - очень хорошая команда. Считаю, что в первом тайме больше инициатива была у соперников, а во втором уже у нас.
- Твой гол спас команду от поражения, можешь вспомнить этот момент?
- Сначала Юсов выходил один на один, защитник заблокировал удар. Затем Юрченко подал угловой, я пробил головой, а потом добил.
- Конечно, одно очко - это не то, благодаря чему можно команду поднимать в турнирной таблице, есть ли уже в команде разговоры о Первой лиге?
- Нет, мы об этом даже не думаем, мы на каждую игру выходим и настраиваемся, как на последнюю, мы хотим остаться и все для этого делаем.
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