Максим ИМЕРЕКОВ: «Мы хотим остаться в УПЛ и все для этого делаем»

Центральный защитник харьковского «Металлиста 1925» Максим Имереков прокомментировал ничью своей команды в матче 24 тура УПЛ против «Днепра-1» (1:1).

- Сегодня выдалась трудная игра, мы готовились к этому. Мы знали, что «Днепр-1» очень хорошо играет с мячом. Первый тайм, видимо, немного нам не удался, не успевали перебирать игроков. В перерыве тренер нам подсказал, как правильно перебирать, когда они начинают атаки, и я считаю, что мы более правильно начали играть.

- Как настроение сейчас в раздевалке, ведь когда проигрываешь значительную часть матча, я думаю, что эмоции приравниваются к победным?

- Да, эмоции были более положительные, но их нельзя сравнивать с победой, потому что мы заработали только один балл.

- Сегодня команде мало удавалось владеть инициативой, в чем причина, по твоему мнению?

- Потому что «Днепр-1» - очень хорошая команда. Считаю, что в первом тайме больше инициатива была у соперников, а во втором уже у нас.

- Твой гол спас команду от поражения, можешь вспомнить этот момент?

- Сначала Юсов выходил один на один, защитник заблокировал удар. Затем Юрченко подал угловой, я пробил головой, а потом добил.

- Конечно, одно очко - это не то, благодаря чему можно команду поднимать в турнирной таблице, есть ли уже в команде разговоры о Первой лиге?

- Нет, мы об этом даже не думаем, мы на каждую игру выходим и настраиваемся, как на последнюю, мы хотим остаться и все для этого делаем.