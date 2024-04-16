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Чемпионат Италии
Аталанта
15.04.2024 21:45 – FT 2 : 2
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Италия
16 апреля 2024, 00:45 | Обновлено 16 апреля 2024, 00:56
19
0

Аталанта в матче с Вероной вела в два мяча, но упустила победу

Команда из Бергамо после первого тайма вела со счетом 2:0

16 апреля 2024, 00:45 | Обновлено 16 апреля 2024, 00:56
19
0
Аталанта в матче с Вероной вела в два мяча, но упустила победу
Getty Images/Global Images Ukraine

В заключительном матче 32-го тура Серии А «Аталанта» дома сыграла вничью с «Вероной» (2:2).

Команда из Бергамо после первого тайма вела со счетом 2:0, однако не сумела удержать победу.

У хозяев голы забивали Джанлука Скамакка и Эдерсон. У гостей после перерыва отличились Дарко Лазович и Тиджани Нослин.

Атланта набрала 51 очко и входит в топ-6 Серии А, а «Верона» имеет 28 очков (16-я позиция).

Серия А. 32-й тур, 15 апреля

Аталанта – Верона – 2:2

Голы: Скамакка, 13, Эдерсон, 18 – Лазович, 56, Нослин, 60

Видео голов и обзор матча

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Интер Милан 32 26 5 1 77 - 17 83
2 Милан 32 21 6 5 63 - 37 69
3 Ювентус 32 18 9 5 45 - 24 63
4 Болонья 32 16 11 5 45 - 25 59
5 Рома 31 16 7 8 56 - 35 55
6 Аталанта 31 15 6 10 57 - 36 51
7 Наполи 32 13 10 9 50 - 40 49
8 Лацио 32 15 4 13 41 - 35 49
9 Торино 32 11 12 9 31 - 29 45
10 Фиорентина 31 12 8 11 43 - 36 44
11 Монца 32 11 10 11 34 - 41 43
12 Дженоа 32 9 12 11 35 - 39 39
13 Лечче 32 7 11 14 27 - 48 32
14 Кальяри 32 7 10 15 34 - 54 31
15 Эллас Верона 32 6 10 16 30 - 44 28
16 Удинезе 31 4 16 11 30 - 47 28
17 Эмполи 32 7 7 18 25 - 48 28
18 Фрозиноне 32 6 9 17 40 - 63 27
19 Сассуоло 32 6 8 18 39 - 62 26
20 Салернитана 32 2 9 21 26 - 68 15
Полная таблица

События матча

60’
ГОЛ ! Мяч забил Тейяни Нослин (Эллас Верона).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Дарко Лазович (Эллас Верона).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Эдерсон (Аталанта).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Джанлука Скамакка (Аталанта).
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Аталанта Аталанта - Верона Верона чемпионат Италии по футболу Серия A видео голов и обзор Джанлука Скамакка Дарко Лазович
Источник Sport.ua
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