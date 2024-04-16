Аталанта в матче с Вероной вела в два мяча, но упустила победу

В заключительном матче 32-го тура Серии А «Аталанта» дома сыграла вничью с «Вероной» (2:2).

Команда из Бергамо после первого тайма вела со счетом 2:0, однако не сумела удержать победу.

У хозяев голы забивали Джанлука Скамакка и Эдерсон. У гостей после перерыва отличились Дарко Лазович и Тиджани Нослин.

Атланта набрала 51 очко и входит в топ-6 Серии А, а «Верона» имеет 28 очков (16-я позиция).

Серия А. 32-й тур, 15 апреля

Аталанта – Верона – 2:2

Голы: Скамакка, 13, Эдерсон, 18 – Лазович, 56, Нослин, 60

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