Аталанта в матче с Вероной вела в два мяча, но упустила победу
Команда из Бергамо после первого тайма вела со счетом 2:0
В заключительном матче 32-го тура Серии А «Аталанта» дома сыграла вничью с «Вероной» (2:2).
Команда из Бергамо после первого тайма вела со счетом 2:0, однако не сумела удержать победу.
У хозяев голы забивали Джанлука Скамакка и Эдерсон. У гостей после перерыва отличились Дарко Лазович и Тиджани Нослин.
Атланта набрала 51 очко и входит в топ-6 Серии А, а «Верона» имеет 28 очков (16-я позиция).
Серия А. 32-й тур, 15 апреля
Аталанта – Верона – 2:2
Голы: Скамакка, 13, Эдерсон, 18 – Лазович, 56, Нослин, 60
Видео голов и обзор матча
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Интер Милан
|32
|26
|5
|1
|77 - 17
|83
|2
|Милан
|32
|21
|6
|5
|63 - 37
|69
|3
|Ювентус
|32
|18
|9
|5
|45 - 24
|63
|4
|Болонья
|32
|16
|11
|5
|45 - 25
|59
|5
|Рома
|31
|16
|7
|8
|56 - 35
|55
|6
|Аталанта
|31
|15
|6
|10
|57 - 36
|51
|7
|Наполи
|32
|13
|10
|9
|50 - 40
|49
|8
|Лацио
|32
|15
|4
|13
|41 - 35
|49
|9
|Торино
|32
|11
|12
|9
|31 - 29
|45
|10
|Фиорентина
|31
|12
|8
|11
|43 - 36
|44
|11
|Монца
|32
|11
|10
|11
|34 - 41
|43
|12
|Дженоа
|32
|9
|12
|11
|35 - 39
|39
|13
|Лечче
|32
|7
|11
|14
|27 - 48
|32
|14
|Кальяри
|32
|7
|10
|15
|34 - 54
|31
|15
|Эллас Верона
|32
|6
|10
|16
|30 - 44
|28
|16
|Удинезе
|31
|4
|16
|11
|30 - 47
|28
|17
|Эмполи
|32
|7
|7
|18
|25 - 48
|28
|18
|Фрозиноне
|32
|6
|9
|17
|40 - 63
|27
|19
|Сассуоло
|32
|6
|8
|18
|39 - 62
|26
|20
|Салернитана
|32
|2
|9
|21
|26 - 68
|15
События матча
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