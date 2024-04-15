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  4. ОЧЕРЕТЬКО: «Досадно пропустили. На одном фланге песок, и газон вырывается»
Украина. Премьер лига
15 апреля 2024, 23:08 | Обновлено 15 апреля 2024, 23:12
179
0

ОЧЕРЕТЬКО: «Досадно пропустили. На одном фланге песок, и газон вырывается»

Полузащитник «Днепра-1» прокомментировал матч против «Металлиста 1925»

15 апреля 2024, 23:08 | Обновлено 15 апреля 2024, 23:12
179
0
ОЧЕРЕТЬКО: «Досадно пропустили. На одном фланге песок, и газон вырывается»
СК Днепр-1. Олег Очеретько

Полузащитник СК «Днепр-1» Олег Очеретько прокомментировал итоги матча 24-го тура УПЛ против «Металлиста 1925» (1:1):

– Каков краткий анализ по сегодняшнему поединку?

– Играли хорошо, все получалось, и в первом тайме забили гол. Обидно, что пропустили в свои ворота на последней минуте. Но, ничего страшного, готовимся к следующей игре.

– Почему, по твоему мнению, пропустили? Возможно, расслабились на исходе игры?

– Трудно сказать. Будем разбирать эту игру, в котором эпизоде нужно было сыграть лучше, чтобы не допустить контратаки и углового.

– Почему команда после забитого гола немножко сбросила обороты?

– Это футбол, на это еще и газон влияет, потому что на одном фланге очень хороший газон, а на другом – песок, и все вырывается. Это влияет на контроль мяча и все остальное.

– Как твое самочувствие?

– Хорошо.

– А с чем была связана замена?

– Немного почувствовал судороги, и уже не было сил бегать.

– Состав сейчас ограничен. Ощущается ли необходимость в травмированных игроках?

– Конечно, все нам нужны, чтобы все были в строю. Все это важно для нас. У нас и так мало людей, а когда кто-то выбывает – это очень досадно, ведь у нас единая команда, и все хотят, чтобы все были здоровы и живы.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Максим Имереков Алексей Гуцуляк Металлист 1925 Днепр-1 видео голов и обзор Металлист 1925 - Днепр-1
Источник СК Днепр-1
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