ОЧЕРЕТЬКО: «Досадно пропустили. На одном фланге песок, и газон вырывается»

Полузащитник СК «Днепр-1» Олег Очеретько прокомментировал итоги матча 24-го тура УПЛ против «Металлиста 1925» (1:1):

– Каков краткий анализ по сегодняшнему поединку?

– Играли хорошо, все получалось, и в первом тайме забили гол. Обидно, что пропустили в свои ворота на последней минуте. Но, ничего страшного, готовимся к следующей игре.

– Почему, по твоему мнению, пропустили? Возможно, расслабились на исходе игры?

– Трудно сказать. Будем разбирать эту игру, в котором эпизоде нужно было сыграть лучше, чтобы не допустить контратаки и углового.

– Почему команда после забитого гола немножко сбросила обороты?

– Это футбол, на это еще и газон влияет, потому что на одном фланге очень хороший газон, а на другом – песок, и все вырывается. Это влияет на контроль мяча и все остальное.

– Как твое самочувствие?

– Хорошо.

– А с чем была связана замена?

– Немного почувствовал судороги, и уже не было сил бегать.

– Состав сейчас ограничен. Ощущается ли необходимость в травмированных игроках?

– Конечно, все нам нужны, чтобы все были в строю. Все это важно для нас. У нас и так мало людей, а когда кто-то выбывает – это очень досадно, ведь у нас единая команда, и все хотят, чтобы все были здоровы и живы.