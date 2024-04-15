ОЧЕРЕТЬКО: «Досадно пропустили. На одном фланге песок, и газон вырывается»
Полузащитник «Днепра-1» прокомментировал матч против «Металлиста 1925»
Полузащитник СК «Днепр-1» Олег Очеретько прокомментировал итоги матча 24-го тура УПЛ против «Металлиста 1925» (1:1):
– Каков краткий анализ по сегодняшнему поединку?
– Играли хорошо, все получалось, и в первом тайме забили гол. Обидно, что пропустили в свои ворота на последней минуте. Но, ничего страшного, готовимся к следующей игре.
– Почему, по твоему мнению, пропустили? Возможно, расслабились на исходе игры?
– Трудно сказать. Будем разбирать эту игру, в котором эпизоде нужно было сыграть лучше, чтобы не допустить контратаки и углового.
– Почему команда после забитого гола немножко сбросила обороты?
– Это футбол, на это еще и газон влияет, потому что на одном фланге очень хороший газон, а на другом – песок, и все вырывается. Это влияет на контроль мяча и все остальное.
– Как твое самочувствие?
– Хорошо.
– А с чем была связана замена?
– Немного почувствовал судороги, и уже не было сил бегать.
– Состав сейчас ограничен. Ощущается ли необходимость в травмированных игроках?
– Конечно, все нам нужны, чтобы все были в строю. Все это важно для нас. У нас и так мало людей, а когда кто-то выбывает – это очень досадно, ведь у нас единая команда, и все хотят, чтобы все были здоровы и живы.
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