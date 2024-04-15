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Украина. Премьер лига
15 апреля 2024, 22:41 | Обновлено 15 апреля 2024, 22:52
804
0

Сыграл сын Григорчука. Черноморец отгрузил 9 мячей аматорам из Титана

Одесские команды провели контрольную игру

15 апреля 2024, 22:41 | Обновлено 15 апреля 2024, 22:52
804
0
Сыграл сын Григорчука. Черноморец отгрузил 9 мячей аматорам из Титана
Instagram. Роман Григорчук

Сегодня, 15 апреля, одесский «Черноморец» встречался в контрольном матче с местным аматорским коллективом «Титан», который возглавляет экс-игрок и тренер моряков Юрий Кулиш.

В этой игре наставник старших по рангу Роман Григорчук задействовал футболистов, которые были в запасе или провели меньшее количество игрового времени во вчерашнем поединке 24-го тура УПЛ с луганской «Зарей».

Тренерский штаб «Титана» использовал подавляющее количество молодых игроков, которые не в состоянии были противостоять более опытным «морякам».

Уже после первого тайма Черноморец вел в счете – 5:0, а во втором отгрузил в ворота соперника еще 4 мяча. «Титан» сумел ответить лишь одним голом, после удара с 11-метрового. В итоге – 9:1.

В этом поединке дублями отличились Самсон Иеде и тренер Алексей Антонов, который уже не в первый раз принимает участие в подобных играх.

В составе «Черноморца» на позиции форварда сыграл сын главного тренера Тимерлан Григорчук, проходящий футбольные университеты в команде отца.

Ранее защитник Зари Богдан Бутко прокомментировал победу над Черноморцем.

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Черноморец Одесса Титан Одесса контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи Юрий Кулиш Роман Григорчук Самсон Иеде Алексей Антонов инсайд
Источник Sport.ua
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