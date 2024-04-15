Богдан БУТКО: «Непозволительно ходить и спать на футбольном поле»

Защитник луганской «Зари» Богдан Бутко прокомментировал победу над одесским «Черноморцем» (1:0) в матче 24-го тура УПЛ, а также поделился ожиданиями от предстоящих противостояний с донецким «Шахтером».

– Согласен, что игра против «Черноморца» была одной из лучших для «Зари» весной?

– Пожалуй, да. Сколько моментов мы создали у ворот Варакуты. Мы не реализовали три выхода один на один с голкипером. 20 ударов мы нанесли. Были наши атаки четыре атакующих игрока против двух соперников. То пас не туда отдадим, то еще что-то. Я вообще не понимаю, как это происходит.

– От тебя были замечательные подсказки на футбольном поле.

– Так и должно быть. Если я не буду требовать от своих партнеров, то как тогда результата добиваться? Мы хотим результата достигать в каждой игре. Нельзя ходить и спать на футбольном поле.

– Также как и ты, много эмоций проявлял и Роман Григорчук.

– Это требовательный тренер. Так и должно быть.

– Как тебе игра Джордана?

– Он провел феноменальный матч. Убийца! В первом круге мы столько мячей напропускали, на год вперед. Сейчас весной, если не ошибаюсь, это наш четвертый поединок на ноль.

– О чем говорили ваши тренеры после окончания встречи?

– Все понимали цену этой встречи. Впереди у нас две игры с «Шахтером».

– Для тебя игры с «Шахтером» принципиальные?

– Да. И важны эти матчи и принципиальные, и важные. Я воспитанник «Шахтера», мне удалось там отыграть несколько лет. Всегда интересно противостоять таким мастерам. Я периодически общаюсь с некоторыми ребятами из «Шахтера».

– Кубковое поражение в Одессе вспоминали перед этой встречей?

– Нет, та игра была очень важна. Я тогда не играл из-за травмы. Нет проходных игр. Всегда нужно выкладываться по максимуму.