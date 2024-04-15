Тяжелые победы Динамо и Шахтера, осечки Кривбасса и Днепра-1

Лидеры одержали тяжелые и синхронные победы. «Шахтер» на выезде минимально одолел «Ворсклу» – 1:0, с таким же счетом «Динамо» в гостях переиграло «Александрию». А вот «Кривбасс» снова не выиграл. В этот раз команда Юрия Вернидуба поделила очки с «Рухом». В битве аутсайдеров – «Оболонь» – «Верес» – тоже ничья. Ничьей завершилась и последняя игра тура – «Металлист 1925» – «Днепр-1».

Разборки тура

В лобовом поединке за выживание встретились «Оболонь» и «Минай». Каждого из соперников устраивала только победа, но в итоге они сыграли вничью. В этом поединке было практически все: и удаление (сразу два), и забитые мячи (тоже два), и назначенный пенальти, и перебитие пенальти, и разбитые в кровь головы футболистов, и недовольство судейством…

Откровение тура

После непростого поединка против «Оболони» главный тренер «Миная» Желько Любенович признался, что ему «сегодня впервые нужно что-то выпить, чтобы успокоиться, потому что я сейчас не такой, как всегда». Это точно: выпить никогда не помешает. Особенно тогда, когда сам не свой.

Удаление тура

Как заработать две желтые карточки за две минуты, отлично знает полузащитник «Динамо» Волошин. На 43-й минуте матча против «Александрии» Назар получил первый «горчичник». А на 45-й – второй. А с ним – и красную карточку. Интересно, что оба предупреждения Волошин получил за игру не по правилам против одного и того же соперника – Логинова.

ФК Динамо. Назар Волошин подвел команду в Александрии

Атака тура

Единственный гол в матче «Александрия» – «Динамо» был забит после отличной атаки, которую и начинал, и завершал Бражко. Динамовский опорник выцарапал мяч в центре поле, протащил его до штрафной соперника, по ходу движения пройдя Кравченко, далее сыграл в стенку с Шапаренко и мощно выстрелил под перекладину.

Слова тура

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский после матча с «Александрией» объяснил отсутствие в составе команды голкипера Нещерета: «У него была высокая температура, он не готовился к игре из-за инфекции. Также температура вчера поднялась и у Сироты, потому его тоже не было в заявке. Так что не ищите того, чего нет».

«Демон» тура

Главного тренера «Кривбасса» Юрия Вернидуба после игры с «Рухом» очень расстроил вопрос о судействе: «А почему вы мне всегда такие вопросы задаете? Ну, были у мене претензии к судье. Но я разве кому-то нагрубил? Вы не ловите меня на этом. Я их не трогал и трогать не буду. Хватит уже делать из меня какого-то демона».

«Репетиция» тура

15 мая в финале Кубка Украины сыграют «Ворскла» и «Шахтер». В рамках 24 тура УПЛ эти соперники провели очное противостояние. Репетиция кубкового финала больше удалась «горнякам» – они добыли минимальную победу.

Поле тура

После матча с «Ворсклой» главный тренер «Шахтера» Марино Пушич раскритиковал состояние газона полтавского стадиона: «Нелегко играть в полузащите на этом поле. Вы были на нем? Я бы хотел, чтобы вы вышли на это поле, и, если вернетесь без перелома ноги, я отпраздную с вами».

Передача тура

Как на блюдечке. Защитник «Зари» Бутко выдал отменную передачу на Горбача в игре против «Черноморца». Бутко подал со своего правого фланга, прямо на голову форварда: тому даже не пришлось подпрыгивать. Просто подставил голову под мяч, и мяч залетел в угол ворот одесситов.

Джокер тура

Всего 46 секунд понадобилось полузащитнику «Полесья» Вячеславу Танковскому, чтобы открыть счет в матче против «Колоса». На 82-й минуте Вячеслав появился на поле, а уже на 83-й принимал поздравления от партнеров с точным ударом.

ФК Полесье. Вячеслав Танковский

Слухи тура

После очередной неудачной игры «Колоса» – в этот раз против «Полесья» – в раздевалке команды из Ковалевки было жарко. Кроме криков и ругани, была еще, по слухам, и потасовка. А тренерская судьба наставника «аграриев» Вишняка висит на волоске. Опять-таки, если верить слухам, то в случае, если «Колос» проведет неудачно и следующий матч чемпионата, Вишняку укажут на дверь.

Братья тура

Братья-близнецы – Михаил и Сергей Шестаковы – оказались по разные стороны баррикад. Сергей защищает цвета ЛНЗ, а Михаил – «Вереса». В отчетном туре они сошлись в очном противостоянии. Больше повезло Сергею: его команда выиграла 1:0. Братья Шестаковы появились на поле во втором тайме.

Спасение тура

«Металлист 1925» проигрывал «Днепру-1» до последней минуты матча. Но в итоге не проиграл. Подопечные Скрипника отыгрались на последних секундах поединка. После розыгрыша углового отличился защитник харьковчан Имереков, точный удар которого принес «1925-м» ничью.

Символическая сборная тура