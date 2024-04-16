Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лунин отреагировал на предложение от топ-клуба. Он принял важное решение
Испания
16 апреля 2024, 00:02 |
1639
1

Лунин отреагировал на предложение от топ-клуба. Он принял важное решение

Украинский вратарь не хочет переходить в «Баварию»

16 апреля 2024, 00:02 |
1639
1
Лунин отреагировал на предложение от топ-клуба. Он принял важное решение
Defensa Central. Андрей Лунин

Руководство мюнхенской «Баварии» хочет подписать 25-летнего украинского голкипера Андрея Лунина из мадридского «Реала».

Однако по информации Defensa Central, Лунин на данный момент не заинтересован в переходе в «Баварию», которая видит в трансфере украинского голкипера потенциальную замену легендарного стража ворот Мануэля Нойера.

Сейчас приоритетом для Лунина является продление контракта с «Реалом», пока действующим до 2025 года.

В этом сезоне Андрей Лунин отыграл за «Реал» 26 матчей во всех турнирах, пропустил 22 мяча и в 12 поединках сохранил ворота сухими.

По теме:
Анчелотти отчитал Лунина из-за ошибки в последнем матче. Что сказал тренер?
Коуч гранда Ла Лиги попросил у руководства купить украинскую звезду Жироны
Челси включился в борьбу за одного из лидеров Аталанты
Мануэль Нойер трансферы Бавария продление контракта Реал Мадрид Андрей Лунин трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги
Источник DefensaCentral
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаление Зубкова
Футбол | 15 апреля 2024, 15:42 17
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаление Зубкова
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаление Зубкова

Олег Орехов считает, что игрока «Шахтера» могут жестко наказать

Стало известно, где будет базироваться сборная Украины во время Евро-2024
Футбол | 15 апреля 2024, 23:23 0
Стало известно, где будет базироваться сборная Украины во время Евро-2024
Стало известно, где будет базироваться сборная Украины во время Евро-2024

Постоянным местом дислокации команды Сергея Реброва станет Висбаден

Цыганков заинтересовал два европейских гранда
Футбол | 15.04.2024, 14:22
Цыганков заинтересовал два европейских гранда
Цыганков заинтересовал два европейских гранда
Спасение перед финальным свистком. Металлист 1925 вырвал ничью у Днепра-1
Футбол | 15.04.2024, 19:56
Спасение перед финальным свистком. Металлист 1925 вырвал ничью у Днепра-1
Спасение перед финальным свистком. Металлист 1925 вырвал ничью у Днепра-1
Будет скандал? Жирона и агент Довбика могли нарушить финансовый фейр-плей
Футбол | 15.04.2024, 08:00
Будет скандал? Жирона и агент Довбика могли нарушить финансовый фейр-плей
Будет скандал? Жирона и агент Довбика могли нарушить финансовый фейр-плей
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Octopus
DefensaCentral и Fichajes откуда взялись эти два источника, постоянно генерируют всякую бессмысленную фигню
Ответить
+2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Чемпионат мира по хоккею U-18. Результаты сборной Украины (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею U-18. Результаты сборной Украины (обновляется)
15.04.2024, 07:00 2
Хоккей
Турнирная таблица УПЛ. Динамо догнало Кривбасс и вышло на 2-ю позицию
Турнирная таблица УПЛ. Динамо догнало Кривбасс и вышло на 2-ю позицию
15.04.2024, 06:30 21
Футбол
ВИДЕО. Как в кино! Холлоуэй нокаутировал Гейджи на последней секунде боя
ВИДЕО. Как в кино! Холлоуэй нокаутировал Гейджи на последней секунде боя
14.04.2024, 07:15 1
MMA
ФОТО. Мудрик похвастался новым автомобилем за 110 тысяч долларов
ФОТО. Мудрик похвастался новым автомобилем за 110 тысяч долларов
14.04.2024, 21:44 25
Футбол
Новый гранд Туркменистана, миф о котором почти развенчали Шахтер и Днепр-1
Новый гранд Туркменистана, миф о котором почти развенчали Шахтер и Днепр-1
14.04.2024, 09:36 9
Футбол
ВИДЕО. Безумство Леверкузена! Фаны выбежали на поле после 5-го гола Байера
ВИДЕО. Безумство Леверкузена! Фаны выбежали на поле после 5-го гола Байера
14.04.2024, 20:55 3
Футбол
Украина – Румыния – 2:3. Фиаско. Сестры Киченок уступили Богдан и Кристиан
Украина – Румыния – 2:3. Фиаско. Сестры Киченок уступили Богдан и Кристиан
14.04.2024, 02:47 65
Теннис
Пока опомнились – уже 0:5. Сборная Украины разгромно проиграла бразильцам
Пока опомнились – уже 0:5. Сборная Украины разгромно проиграла бразильцам
15.04.2024, 18:45 2
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем