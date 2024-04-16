Лунин отреагировал на предложение от топ-клуба. Он принял важное решение

Руководство мюнхенской «Баварии» хочет подписать 25-летнего украинского голкипера Андрея Лунина из мадридского «Реала».

Однако по информации Defensa Central, Лунин на данный момент не заинтересован в переходе в «Баварию», которая видит в трансфере украинского голкипера потенциальную замену легендарного стража ворот Мануэля Нойера.

Сейчас приоритетом для Лунина является продление контракта с «Реалом», пока действующим до 2025 года.

В этом сезоне Андрей Лунин отыграл за «Реал» 26 матчей во всех турнирах, пропустил 22 мяча и в 12 поединках сохранил ворота сухими.