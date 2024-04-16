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Испания
16 апреля 2024, 00:21 |
859
0

Коуч гранда Ла Лиги попросил у руководства купить украинскую звезду Жироны

Артем Довбик летом может перейти в «Атлетико»

16 апреля 2024, 00:21 |
859
0
Коуч гранда Ла Лиги попросил у руководства купить украинскую звезду Жироны
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в следующее трансферное окно.

По информации El Gol Digital, украинский нападающий может перейти в мадридский «Атлетико». Сообщается, что Довбик лично заинтересовал наставника «матрасников» Диего Симеоне, который уже провел разговор с руководством клуба и попросил приобрести Артема следующим летом. Отмечается, что Артем окончательно убедил Симеоне в последнем матче Ла Лиги, в котором украинец забил «Атлетико» уже на 4-й минуте.

В этом сезоне Артем Довбик отыграл за «Жирону» 34 матча, забил 18 голов и отдал 7 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Жирона» готова продать Довбика летом за 28 миллионов евро.

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Диего Симеоне трансферы Жирона Артем Довбик трансферы Ла Лиги Атлетико Мадрид
Источник El Gol Digital
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