Коуч гранда Ла Лиги попросил у руководства купить украинскую звезду Жироны

26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в следующее трансферное окно.

По информации El Gol Digital, украинский нападающий может перейти в мадридский «Атлетико». Сообщается, что Довбик лично заинтересовал наставника «матрасников» Диего Симеоне, который уже провел разговор с руководством клуба и попросил приобрести Артема следующим летом. Отмечается, что Артем окончательно убедил Симеоне в последнем матче Ла Лиги, в котором украинец забил «Атлетико» уже на 4-й минуте.

В этом сезоне Артем Довбик отыграл за «Жирону» 34 матча, забил 18 голов и отдал 7 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Жирона» готова продать Довбика летом за 28 миллионов евро.