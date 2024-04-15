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  4. Алексей ХОБЛЕНКО: «Мне только оставалось сыграть на опережение»
Украина. Премьер лига
15 апреля 2024, 21:32 |
161
0

Алексей ХОБЛЕНКО: «Мне только оставалось сыграть на опережение»

Нападающий ЛНЗ – о победном голе в ворота «Вереса»

15 апреля 2024, 21:32 |
161
0
Алексей ХОБЛЕНКО: «Мне только оставалось сыграть на опережение»
ФК ЛНЗ. Алексей Хобленко

В 24-м туре чемпионата УПЛ ЛНЗ дома взяло верх над «Вересом» – 1:0. Победный гол в активе Алексея Хобленко.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua нападающий черкащан рассказал, что помогло хозяевам склонить чашу весов на свою сторону:

– Мы серьезно готовились к этому противостоянию. Тем более, что предыдущую игру на своем поле – с «Минаем» проиграли. Поэтому очень хотелось реабилитироваться перед своими болельщиками.

– Когда ты узнал, что выйдешь с первых минут, ведь в предыдущем туре с «Динамо» ты был среди запасных?
– Как обычно, накануне поединка. Настраивался на жесткое противостояние со стопперами ровенчан, ведь «Верес» – команда с характером. И важно было не уступить в боевитости.

– ЛНЗ и «Верес» играют по практически похожей тактической схеме. Что позволило черкащанкам сегодня чаще угрожать владениям гостей?
– Мы были быстрее и это приносило дивиденды в решающие моменты.

– Чего от тебя требовал во время поединка наставник Олег Дулуб?
– Действовать как можно ближе к центральным защитникам ровенчан, прессинговать их, усложнять розыгрыш мяча. А при атаке открываться под передачи вразрез партнеров.

– Забитый тобой мяч был из разряда домашних заготовок?
– Скорее, это было из наработанного на тренировках. Геннадий Пасич прострелил, а я сыграл на опережение. Все, как по нотам. Очень доволен, что именно мой удар оказался решающим, потому что мы сегодня наиграли на победу.

Сейчас Алексей Хобленко провел в текущем сезоне за ЛНЗ 18 матчей и забил 2 гола.

Ранее мы сообщали, что сегодня, 15 апреля черкасский «ЛНЗ» в матче 24-го тура УПЛ дома минимально обыграл «Верес».

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Алексей Хобленко ЛНЗ Черкассы Верес Ровно ЛНЗ - Верес Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд
Источник Sport.ua
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