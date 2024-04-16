У кого 10? Стали известны оценки Мудрика и Миколенко за очный матч в АПЛ
«Челси» разгромил «Эвертон» со счетом 6:0
В понедельник, 15 апреля, состоялся матч 33-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Челси» и «Эвертон».
Игра прошла в Лондоне на стадионе «Стемфорд Бридж» и завершилась разгромной победой «Челси» со счетом 6:0.
В старте хозяев сегодня вышел вингер Михаил Мудрик, который провел на поле 80 минут, результативными действиями не отличился и получил желтую карточку на 40-й минуте. За свое выступление Мудрик от статистического портала WhoScored после завершения матча получил оценку 7.2 балла.
За «Эвертон» сегодня сыграл фулбек Виталий Миколенко. Украинец традиционно провел полный матч и получил от WhoScored 5.4 балла.
Главным героем матча был признан полузащитник «Челси» Коул Палмер, который забил четыре гола и получил максимальный балл от WhoScored – 10.
Оценки матча Челси – Эвертон от WhoScored
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