Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. У кого 10? Стали известны оценки Мудрика и Миколенко за очный матч в АПЛ
Англия
16 апреля 2024, 00:35 |
768
1

У кого 10? Стали известны оценки Мудрика и Миколенко за очный матч в АПЛ

«Челси» разгромил «Эвертон» со счетом 6:0

16 апреля 2024, 00:35 |
768
1
У кого 10? Стали известны оценки Мудрика и Миколенко за очный матч в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В понедельник, 15 апреля, состоялся матч 33-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Челси» и «Эвертон».

Игра прошла в Лондоне на стадионе «Стемфорд Бридж» и завершилась разгромной победой «Челси» со счетом 6:0.

В старте хозяев сегодня вышел вингер Михаил Мудрик, который провел на поле 80 минут, результативными действиями не отличился и получил желтую карточку на 40-й минуте. За свое выступление Мудрик от статистического портала WhoScored после завершения матча получил оценку 7.2 балла.

За «Эвертон» сегодня сыграл фулбек Виталий Миколенко. Украинец традиционно провел полный матч и получил от WhoScored 5.4 балла.

Главным героем матча был признан полузащитник «Челси» Коул Палмер, который забил четыре гола и получил максимальный балл от WhoScored – 10.

Оценки матча Челси – Эвертон от WhoScored

По теме:
Моуриньо может вернуться в АПЛ. Известно, какой клуб заинтересовал Жозе
Челси – Эвертон – 6:0. Четыре мяча Коула Палмера. Видео голов и обзор
ВИДЕО. Футболисты Челси чуть не подрались за право пробить пенальти
WhoScored Эвертон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Челси - Эвертон Михаил Мудрик Виталий Миколенко лучший игрок оценки
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чемпионат мира по хоккею U-18. Результаты сборной Украины (обновляется)
Хоккей | 15 апреля 2024, 07:00 2
Чемпионат мира по хоккею U-18. Результаты сборной Украины (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею U-18. Результаты сборной Украины (обновляется)

Команда Бобкина проведет турнир в Дании

Наполи летом попытается купить Судакова. Потребуется минимум 50 млн евро
Футбол | 15 апреля 2024, 17:03 5
Наполи летом попытается купить Судакова. Потребуется минимум 50 млн евро
Наполи летом попытается купить Судакова. Потребуется минимум 50 млн евро

Деньги неаполитанский клуб может получить от продажи Осимхена

Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаление Зубкова
Футбол | 15.04.2024, 15:42
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаление Зубкова
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаление Зубкова
Фаны Арсенала издевками проводили Зинченко на замену в игре с Астон Виллой
Футбол | 15.04.2024, 12:59
Фаны Арсенала издевками проводили Зинченко на замену в игре с Астон Виллой
Фаны Арсенала издевками проводили Зинченко на замену в игре с Астон Виллой
Металлист 1925 – Днепр-1 – 1:1. Упустили победу на 90+3 мин. Видео голов
Футбол | 15.04.2024, 21:23
Металлист 1925 – Днепр-1 – 1:1. Упустили победу на 90+3 мин. Видео голов
Металлист 1925 – Днепр-1 – 1:1. Упустили победу на 90+3 мин. Видео голов
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Octopus
За желтую сняли, где-то 7.5 должно было быть, исходя из того какая оценка у Мадуэке.
У него все-таки 2 ключевых паса и 2 удара, чего нету у Мадуэке, пасов поровну и точность одинаковая.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Пока опомнились – уже 0:5. Сборная Украины разгромно проиграла бразильцам
Пока опомнились – уже 0:5. Сборная Украины разгромно проиграла бразильцам
15.04.2024, 18:45 2
Футзал
Репетиция финала. Шахтер в меньшинстве удержал победу над Ворсклой
Репетиция финала. Шахтер в меньшинстве удержал победу над Ворсклой
14.04.2024, 15:00 204
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Динамо догнало Кривбасс и вышло на 2-ю позицию
Турнирная таблица УПЛ. Динамо догнало Кривбасс и вышло на 2-ю позицию
15.04.2024, 06:30 21
Футбол
Новый гранд Туркменистана, миф о котором почти развенчали Шахтер и Днепр-1
Новый гранд Туркменистана, миф о котором почти развенчали Шахтер и Днепр-1
14.04.2024, 09:36 9
Футбол
С кем сыграет Украина? Определены участницы плей-офф Кубка Билли Джин Кинг
С кем сыграет Украина? Определены участницы плей-офф Кубка Билли Джин Кинг
14.04.2024, 16:32 5
Теннис
ФОТО. Мудрик похвастался новым автомобилем за 110 тысяч долларов
ФОТО. Мудрик похвастался новым автомобилем за 110 тысяч долларов
14.04.2024, 21:44 25
Футбол
ВИДЕО. Безумство Леверкузена! Фаны выбежали на поле после 5-го гола Байера
ВИДЕО. Безумство Леверкузена! Фаны выбежали на поле после 5-го гола Байера
14.04.2024, 20:55 3
Футбол
Украина – Румыния – 2:3. Фиаско. Сестры Киченок уступили Богдан и Кристиан
Украина – Румыния – 2:3. Фиаско. Сестры Киченок уступили Богдан и Кристиан
14.04.2024, 02:47 65
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем