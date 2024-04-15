Цифры и факты. Важнейшие события 24-го тура УПЛ

Наиболее важные цифры 24-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.

«Шахтер» одерживает 9-ю победу подряд (мячи 21-5), а на чужих полях – 4-ю (мячи 5-0).

Беспроигрышная серия горняков достигает 10 игр, как в общем (+9=1), так и в гостях (+7=3), а выездная сухая – 362-х минут.

Марино Пушич проводит 20-й матч на посту главного тренера дончан (ЧУ – 12, КУ – 2, ЕК – 6). Под его руководством оранжево-черные в общей сложности 14 встреч выиграли, 2 завершили вничью, 4 проиграли (мячи 39-21).

Марино Пушич празднует 10-ю викторию в УПЛ.

10-й раз сыграл на «ноль» в этом чемпионате Дмитрий Ризнык.

«Ворскла» терпит 10-е поражение в сезоне-2023/24.

Полтавчане пропускают 399-й мяч на своем поле и повторяют антирекорд украинских чемпионатов, принадлежащий «Карпатам» и запорожскому «Металлургу».

«Динамо» берет верх над «Александрией» в общем 7-й раз подряд (мячи 17-6), а в гостях – 3-й (мячи 8-2).

Киевляне забивают александрийцам 14 игр кряду.

Бело-синие празднуют 3-ю подряд викторию на чужих полях (мячи 9-1).

Беспроигрышная и голевая серии динамовцев достигают 12 матчей (+10=2).

«Динамо» устанавливает новый рекорд чемпионатов Украины, забивая в гостях 35 игр кряду.

ФК Динамо

Владимир Бражко, 3-й раз поразивший ворота «Александрии», прерывает самую продолжительную в сезоне-2023/24 домашнюю сухую серию черно-желто-зеленых – на 468-й минуте.

50-й матч в карьере проводит Назар Волошин (ЧУ – 45, КУ – 1, ЕК – 4).

«Александрия» 10-й раз уступает «Динамо» в родных стенах.

Безвыигрышная серия александрийцев во встречах с киевлянами достигает 13 игр (=2-11).

Черно-желто-зеленые 10-й раз обходятся без голов в этом сезоне.

40-й матч на тренерском посту в чемпионатах Украины проводит Руслан Ротань (+9=17-14, 38-47), 20-й - Александр Шовковский (+16=3=1, 48-14).

Команды Юрия Вернидуба подписывают 70-ю мировую в УПЛ.

«Кривбасс» продлевает свою общую голевую серию до 10 игр, а гостевую – до 9, повторяя личный рекорд 28-летней давности.

«Рух» делает 10-ю ничью в нынешнем сезоне.

«Металлист 1925» впервые отбирает очки у «Днепра-1», которому уступил во всех 4-х предыдущих встречах.

Харьковчане поднимают планку трех личных антирекордов, продлив общую безвыигрышную серию до 12 матчей (=3-9), а домашнюю – до 5 (=2-3), и, пропуская 17 игр кряду.

СК Днепр-1

Максим Имереков на 416-й минуте прерывает безголевую серию «металлистов» в поединках с «Днепром-1». При этом его гол становится 150-м, пропущенным днепрянами в УПЛ.

20-й матч на посту главного тренера «Днепра-1» проводит Юрий Максимов (+11=6-3, 30-18).

«Заря», 3-й раз подряд взявшая верх над «Черноморцем» в родных стенах (мячи 7-1), празднует 10-ю викторию в домашних баталиях с «моряками»..

Луганчане забивают одесситам на своем поле 11 игр подряд.

Игорь Горбач становится автором 30-го гола черно-бело-красных в домашних поединках с сине-черными.

«Заря» одерживает 150-ю победу в УПЛ на своем поле.

Луганчане проводят 200-й сухой матч в чемпионатах Украины.

«Черноморец» пропускает в гостях 11 игр кряду.

ЛНЗ становится автором 70-й победы хозяев в этом сезоне.

«Верес» проводит 100-й поединок в гостях.

«Полесье» прерывает 3-матчевую домашнюю проигрышную серию.

«Колос» терпит 3-е подряд поражение в гостях (мячи 2-5).

Ковалевцы проводят 50-й безголевой матч в элитном дивизионе

Владислав Приймак на 322-й минуте прерывает безголевую серию «Оболони».

150-й матч в чемпионатах Украины проводит Руслан Бабенко («Днепр-1»), 50-й – Владимир Бражко («Динамо»), Вадим Витенчук («Минай»), Денис Кузык («Кривбасс») и Олег Очеретько («Днепр-1»).

Во 2-м для себя клубе элитного дивизиона дебютирует Данила Голуб («Черноморец»).

10-й мяч в УПЛ забивает Таллес.

В 3-й команде элиты открывает голевой счет Вячеслав Танковский, во 2-й - Владислав Приймак («Оболонь»).

4-й матч подряд поражает ворота соперников Денис Устименко, 3-й – Алексей Гуцуляк.

40-й сухой матч в чемпионатах Украины проводит Александр Рыбка, 5-й – Олег Кудрик, 1-й - Евгений Кучеренко (в 3-й игре).

2-ю красную карточку в чемпионатах Украины получает Назар Волошин, 1-ю – Сергей Корнейчук (в 8-й игре), Александр Зубков (в 77-й) и Александр Рыбка (в 109-й).

60-й «горчичник» в этом сезоне зарабатывает для своей команды Руслан Черненко («Оболонь»), 50-й - Алексей Сыч («Рух»).

30-й поединок в элитном дивизионе проводит арбитр из Киева Алексей Деревинский.

10-й раз удаляет с поля игрока хозяев запорожец Максим Козыряцкий.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ