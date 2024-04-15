Англия15 апреля 2024, 21:09 |
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Челси включился в борьбу за одного из лидеров Аталанты
Тён Копмейнерс может продолжить карьеру в АПЛ
15 апреля 2024, 21:09 |
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«Челси» включился в борьбу за полузащитника «Аталанты» и сборной Нидерландов Тёна Копмейнерса. Об этом сообщают итальянские СМИ.
По их информации, «Челси» готов предложить за Копмейнерса 60 миллионов евро. Сам 26-летний футболист еще в марте принял решение покинуть «Аталанту» в конце сезона. Главным претендентом на Копмейнерса считается «Ювентус».
В нынешнем сезоне на счету Компейнерса 13 голов и 4 ассиста в 38 матчах за «Аталанту» во всех турнирах. Контракт футболиста рассчитан до лета 2027 года.
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