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Англия
15 апреля 2024, 21:09 |
672
0

Челси включился в борьбу за одного из лидеров Аталанты

Тён Копмейнерс может продолжить карьеру в АПЛ

15 апреля 2024, 21:09 |
672
0
Челси включился в борьбу за одного из лидеров Аталанты
Getty Images/Global Images Ukraine. Тен Копмейнерс

«Челси» включился в борьбу за полузащитника «Аталанты» и сборной Нидерландов Тёна Копмейнерса. Об этом сообщают итальянские СМИ.

По их информации, «Челси» готов предложить за Копмейнерса 60 миллионов евро. Сам 26-летний футболист еще в марте принял решение покинуть «Аталанту» в конце сезона. Главным претендентом на Копмейнерса считается «Ювентус».

В нынешнем сезоне на счету Компейнерса 13 голов и 4 ассиста в 38 матчах за «Аталанту» во всех турнирах. Контракт футболиста рассчитан до лета 2027 года.

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Источник Sport Mediaset
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