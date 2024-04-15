Челси включился в борьбу за одного из лидеров Аталанты

«Челси» включился в борьбу за полузащитника «Аталанты» и сборной Нидерландов Тёна Копмейнерса. Об этом сообщают итальянские СМИ.

По их информации, «Челси» готов предложить за Копмейнерса 60 миллионов евро. Сам 26-летний футболист еще в марте принял решение покинуть «Аталанту» в конце сезона. Главным претендентом на Копмейнерса считается «Ювентус».

В нынешнем сезоне на счету Компейнерса 13 голов и 4 ассиста в 38 матчах за «Аталанту» во всех турнирах. Контракт футболиста рассчитан до лета 2027 года.