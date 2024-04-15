Открытие сезона в Серии А пропустит Евро-2024

«Болонья» официально сообщила о том, что хавбек команды Льюис Фергюсон получил травму крестообразной связки колена в матче Серии А против «Монцы» (ничья 0:0 в субботу, 13 апреля). В ближайшее время он перенесет операцию.

Это значит, что 24-летний полузащитник, который стал одним из главных открытий нынешнего сезона Серии А, не только не сыграет до конца клубного сезона, но и не поможет сборной Шотландии на Евро-2024.

В нынешнем сезоне на счету Фергюсона 6 голов и 4 ассиста в 31 матче Серии А за «Болонью».