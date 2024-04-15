Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Открытие сезона в Серии А пропустит Евро-2024
Чемпионат Европы
15 апреля 2024, 20:20 |
438
0

Открытие сезона в Серии А пропустит Евро-2024

Льюис Фергюсон получил тяжелую травму колена

15 апреля 2024, 20:20 |
438
0
Открытие сезона в Серии А пропустит Евро-2024
ФК Болонья. Льюис Фергюсон

«Болонья» официально сообщила о том, что хавбек команды Льюис Фергюсон получил травму крестообразной связки колена в матче Серии А против «Монцы» (ничья 0:0 в субботу, 13 апреля). В ближайшее время он перенесет операцию.

Это значит, что 24-летний полузащитник, который стал одним из главных открытий нынешнего сезона Серии А, не только не сыграет до конца клубного сезона, но и не поможет сборной Шотландии на Евро-2024.

В нынешнем сезоне на счету Фергюсона 6 голов и 4 ассиста в 31 матче Серии А за «Болонью».

По теме:
ФОТО. Страшная травма лодыжки французского теннисиста
Помощник Реброва рассказал о двух лучших матчах Украины в отборе на Евро
Буковина осталась без основных полузащитников
Болонья травма травма колена Евро-2024 сборная Шотландии по футболу
Источник ФК Болонья
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Будет скандал? Жирона и агент Довбика могли нарушить финансовый фейр-плей
Футбол | 15 апреля 2024, 08:00 39
Будет скандал? Жирона и агент Довбика могли нарушить финансовый фейр-плей
Будет скандал? Жирона и агент Довбика могли нарушить финансовый фейр-плей

Речь идет о финансовых деталях трансфера из «Днепра-1» в испанский клуб

Арсенал не спешит продлевать контракт Зинченко. Ищут нового ЛЗ
Футбол | 15 апреля 2024, 14:19 8
Арсенал не спешит продлевать контракт Зинченко. Ищут нового ЛЗ
Арсенал не спешит продлевать контракт Зинченко. Ищут нового ЛЗ

У украинского защитника договор еще на 2 года

Спасение перед финальным свистком. Металлист 1925 вырвал ничью у Днепра-1
Футбол | 15.04.2024, 19:56
Спасение перед финальным свистком. Металлист 1925 вырвал ничью у Днепра-1
Спасение перед финальным свистком. Металлист 1925 вырвал ничью у Днепра-1
Турнирная таблица УПЛ. Динамо догнало Кривбасс и вышло на 2-ю позицию
Футбол | 15.04.2024, 06:30
Турнирная таблица УПЛ. Динамо догнало Кривбасс и вышло на 2-ю позицию
Турнирная таблица УПЛ. Динамо догнало Кривбасс и вышло на 2-ю позицию
Стала известна оценка Зинченко за поражение Арсенала в матче с Астон Виллой
Футбол | 14.04.2024, 21:13
Стала известна оценка Зинченко за поражение Арсенала в матче с Астон Виллой
Стала известна оценка Зинченко за поражение Арсенала в матче с Астон Виллой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Атлетико – Жирона – 3:1. Как Довбик забил на 4-й мин. Видео голов и обзор
Атлетико – Жирона – 3:1. Как Довбик забил на 4-й мин. Видео голов и обзор
13.04.2024, 17:38
Футбол
ВИДЕО. Ла Лига смакует эффектный сейв Лунина после удара игрока Мальорки
ВИДЕО. Ла Лига смакует эффектный сейв Лунина после удара игрока Мальорки
13.04.2024, 23:15 1
Футбол
Анчелотти оценил матч против Мальорки, в котором Лунин сыграл на ноль
Анчелотти оценил матч против Мальорки, в котором Лунин сыграл на ноль
13.04.2024, 22:47 1
Футбол
Новый гранд Туркменистана, миф о котором почти развенчали Шахтер и Днепр-1
Новый гранд Туркменистана, миф о котором почти развенчали Шахтер и Днепр-1
14.04.2024, 09:36 9
Футбол
Хаби Алонсо это сделал! Байер уничтожил Вердер и стал чемпионом Германии
Хаби Алонсо это сделал! Байер уничтожил Вердер и стал чемпионом Германии
14.04.2024, 20:25 47
Футбол
Украина – Румыния – 2:1. Свитолина в трехчасовом матче неожиданно проиграла
Украина – Румыния – 2:1. Свитолина в трехчасовом матче неожиданно проиграла
13.04.2024, 21:15 24
Теннис
Александрия – Динамо – 0:1. Две тревоги, удаление и гол Бражка. Видеообзор
Александрия – Динамо – 0:1. Две тревоги, удаление и гол Бражка. Видеообзор
13.04.2024, 21:01 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем