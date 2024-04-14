Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сухое туринское дерби. Торино и Ювентус не определили сильнейшего
Чемпионат Италии
Болонья
13.04.2024 21:45 – FT 0 : 0
Монца
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
14 апреля 2024, 05:20 | Обновлено 14 апреля 2024, 06:20
15
0

Сухое туринское дерби. Торино и Ювентус не определили сильнейшего

Состоялись три поединка Серии А, Коваленко вышел на замену

14 апреля 2024, 05:20 | Обновлено 14 апреля 2024, 06:20
15
0
Сухое туринское дерби. Торино и Ювентус не определили сильнейшего
Getty Images/Global Images Ukraine

Закончились три поединка 32 тура итальянской Серии А. Интересно, что на шесть команд был забит только один гол – «Лечче» минимально одолел «Эмполи». Виктор Коваленко вышел на смену на 70 минут.

Серия А. 32 тур

Лечче – Болонья – 1:0

Гол: Сансоне, 89

Торино – Ювентус – 0:0

Болонья – Монца – 0:0

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦЯ

По теме:
ВИДЕО. Ла Лига смакует эффектный сейв Лунина после удара игрока Мальорки
Борнмут – Ман Юнайтед – 2:2. Как Забарный против дьяволов играл. Видеообзор
Сборная Франции обыграла Бразилию на старте турнира в Литве
Торино Ювентус Лечче Эмполи Болонья Монца видео голов и обзор чемпионат Италии по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Барселона выиграла шестой матч подряд и оторвалась от Жироны в Ла Лиге
Футбол | 13 апреля 2024, 23:59 0
Барселона выиграла шестой матч подряд и оторвалась от Жироны в Ла Лиге
Барселона выиграла шестой матч подряд и оторвалась от Жироны в Ла Лиге

Каталонцы обыграли на выезде «Кадис»

Наставник Жироны оценил матч против Атлетико, в котором Довбик забил гол
Футбол | 13 апреля 2024, 19:42 0
Наставник Жироны оценил матч против Атлетико, в котором Довбик забил гол
Наставник Жироны оценил матч против Атлетико, в котором Довбик забил гол

Мичел прокомментировал поражение в Мадриде

ВИДЕО. Довбик забил в ворота Атлетико уже на 4-й минуте матча
Футбол | 13.04.2024, 15:15
ВИДЕО. Довбик забил в ворота Атлетико уже на 4-й минуте матча
ВИДЕО. Довбик забил в ворота Атлетико уже на 4-й минуте матча
Украина – Румыния – 2:2. Цуренко проиграла Кристиан, нервы на пределе
Теннис | 13.04.2024, 23:57
Украина – Румыния – 2:2. Цуренко проиграла Кристиан, нервы на пределе
Украина – Румыния – 2:2. Цуренко проиграла Кристиан, нервы на пределе
Шовковский оценил удаление Волошина, ситуацию Нещерета и промахи Ваната
Футбол | 13.04.2024, 21:33
Шовковский оценил удаление Волошина, ситуацию Нещерета и промахи Ваната
Шовковский оценил удаление Волошина, ситуацию Нещерета и промахи Ваната
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Динамо
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Динамо
13.04.2024, 07:45 11
Футбол
Билеты на мегафайт Усик – Фьюри вернулись в продажу. Стала известна цена
Билеты на мегафайт Усик – Фьюри вернулись в продажу. Стала известна цена
12.04.2024, 19:54 1
Бокс
Игроки не из топ-5 чемпионатов, которые могут взорвать трансферный рынок
Игроки не из топ-5 чемпионатов, которые могут взорвать трансферный рынок
12.04.2024, 13:54 21
Футбол
Два игрока сборной Украины cущественно подорожали за последние 6 месяцев
Два игрока сборной Украины cущественно подорожали за последние 6 месяцев
12.04.2024, 08:11 3
Футбол
Европейский гранд планирует подписать Лунина на замену легендарному вратарю
Европейский гранд планирует подписать Лунина на замену легендарному вратарю
12.04.2024, 19:21 3
Футбол
В УАФ оценили пенальти в матче Шахтера и Черноморца. Признали ошибку
В УАФ оценили пенальти в матче Шахтера и Черноморца. Признали ошибку
12.04.2024, 18:49 39
Футбол
Сапронова выгнали из эфира Setanta Sports во время матча Свитолиной
Сапронова выгнали из эфира Setanta Sports во время матча Свитолиной
13.04.2024, 10:05 141
Теннис
Украина – Румыния – 2:0. Свитолина выиграла у Кристиан в непростом матче
Украина – Румыния – 2:0. Свитолина выиграла у Кристиан в непростом матче
13.04.2024, 00:35 14
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем