Сухое туринское дерби. Торино и Ювентус не определили сильнейшего

Закончились три поединка 32 тура итальянской Серии А. Интересно, что на шесть команд был забит только один гол – «Лечче» минимально одолел «Эмполи». Виктор Коваленко вышел на смену на 70 минут.

Серия А. 32 тур

Лечче – Болонья – 1:0

Гол: Сансоне, 89

Торино – Ювентус – 0:0

Болонья – Монца – 0:0

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