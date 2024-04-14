Италия14 апреля 2024, 05:20 | Обновлено 14 апреля 2024, 06:20
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Сухое туринское дерби. Торино и Ювентус не определили сильнейшего
Состоялись три поединка Серии А, Коваленко вышел на замену
14 апреля 2024, 05:20 | Обновлено 14 апреля 2024, 06:20
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Закончились три поединка 32 тура итальянской Серии А. Интересно, что на шесть команд был забит только один гол – «Лечче» минимально одолел «Эмполи». Виктор Коваленко вышел на смену на 70 минут.
Серия А. 32 тур
Лечче – Болонья – 1:0
Гол: Сансоне, 89
Торино – Ювентус – 0:0
Болонья – Монца – 0:0
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