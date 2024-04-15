Лига чемпионов15 апреля 2024, 18:23 |
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ВИДЕО. Слова Хави перед матчем Лиги чемпионов Барселона – ПСЖ
Наставник каталонцев поделился ожиданиями от поединка
15 апреля 2024, 18:23 |
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Завтра, 16 апреля «Барселона» в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов примет «ПСЖ» после победы 3:2 на прошлой неделе в Париже. Начало матча – в 22:00 по киевскому времени.
Вашему вниманию самое интересное с предматчевой пресс-конференции главного тренера «Барселоны» Хави:
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