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  4. ВИДЕО. Слова Хави перед матчем Лиги чемпионов Барселона – ПСЖ
Лига чемпионов
15 апреля 2024, 18:23 |
336
0

ВИДЕО. Слова Хави перед матчем Лиги чемпионов Барселона – ПСЖ

Наставник каталонцев поделился ожиданиями от поединка

15 апреля 2024, 18:23 |
336
0
ВИДЕО. Слова Хави перед матчем Лиги чемпионов Барселона – ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Завтра, 16 апреля «Барселона» в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов примет «ПСЖ» после победы 3:2 на прошлой неделе в Париже. Начало матча – в 22:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию самое интересное с предматчевой пресс-конференции главного тренера «Барселоны» Хави:

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Источник Sport.ua
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