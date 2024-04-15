ВИДЕО. Слова Хави перед матчем Лиги чемпионов Барселона – ПСЖ

Завтра, 16 апреля «Барселона» в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов примет «ПСЖ» после победы 3:2 на прошлой неделе в Париже. Начало матча – в 22:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию самое интересное с предматчевой пресс-конференции главного тренера «Барселоны» Хави: