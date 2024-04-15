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Украина. Премьер лига
15 апреля 2024, 17:11 | Обновлено 15 апреля 2024, 17:36
668
0

Матч ЛНЗ – Верес был приостановлен из-за воздушной тревоги

Матч 24-го тура УПЛ продолжится в ближайшее время

15 апреля 2024, 17:11 | Обновлено 15 апреля 2024, 17:36
668
0
Матч ЛНЗ – Верес был приостановлен из-за воздушной тревоги
НК Верес

Сегодня, 15 апреля 2024 года, проходит матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги между черкасским ЛНЗ и ровенским «Вересом». После первого тайма на табло до сих пор горят нули.

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В 16:29 по киевскому времени в Черкассах была объявлена воздушная тревога, из-за чего матч пришлось приостановить. Команды на тот момент находились в раздевалках, ведь в это время продолжался перерыв между первым и вторым таймом.

В 16:56 прозвучал отбой. Команды должны продолжить игру в ближайшее время (обновлено: рестарт – в 17:15).

В случае ничейного результата в этом матче обе команды никак не изменят свое турнирное положение: «Верес» останется на 13-м месте с 20 очками в 23 матчах, а ЛНЗ продолжит занимать 9-ю строчку с 27 баллами в 24 поединках.

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Источник Sport.ua
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