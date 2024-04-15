Матч ЛНЗ – Верес был приостановлен из-за воздушной тревоги
Матч 24-го тура УПЛ продолжится в ближайшее время
Сегодня, 15 апреля 2024 года, проходит матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги между черкасским ЛНЗ и ровенским «Вересом». После первого тайма на табло до сих пор горят нули.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В 16:29 по киевскому времени в Черкассах была объявлена воздушная тревога, из-за чего матч пришлось приостановить. Команды на тот момент находились в раздевалках, ведь в это время продолжался перерыв между первым и вторым таймом.
В 16:56 прозвучал отбой. Команды должны продолжить игру в ближайшее время (обновлено: рестарт – в 17:15).
В случае ничейного результата в этом матче обе команды никак не изменят свое турнирное положение: «Верес» останется на 13-м месте с 20 очками в 23 матчах, а ЛНЗ продолжит занимать 9-ю строчку с 27 баллами в 24 поединках.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
У украинского защитника договор еще на 2 года
Команда Бобкина проведет турнир в Дании