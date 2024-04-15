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Англия
15 апреля 2024, 16:33 | Обновлено 15 апреля 2024, 17:38
2667
2

Челси продлил контракт с Мудриком на один сезон – источник

Правда, эта информация не слишком стыкуется с тем, что сообщалось ранее

15 апреля 2024, 16:33 | Обновлено 15 апреля 2024, 17:38
2667
2
Челси продлил контракт с Мудриком на один сезон – источник
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Лондонский «Челси» воспользовался опциями продления контрактов с двумя молодыми футболистами первой команды – украинцем Михаилом Мудриком и аргентинцем Энцо Фернандесом.

По данным standard.co.uk, который ссылается на сведения, полученные из отчетов, опубликованных Регистрационной палатой Футбольной ассоциации, «синие» продлили на один год трудовые соглашения Мудрика и Фернандеса.

При этом, сообщает источник, остается непонятным, почему «Челси» воспользовался опционами на продление контрактов, ведь до их завершения еще оставалось очень много времени.

По новым условиям контракт Мудрика с «синими» истекает летом 2031 года, когда украинцу будет уже 30.

Примечательно, что изначально при трансфере Мудрика в январе 2023 года, официальный сайт «Челси» сообщал, что контракт с украинцем рассчитан на 8,5 лет, то есть до лета 2031-го. По этой причине нынешняя информация от standard.co.uk вызывает ряд вопросов.

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Михаил Мудрик Челси продление контракта Энцо Фернандес
Источник Evening Standard
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Max-Morlock
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