Челси продлил контракт с Мудриком на один сезон – источник

Лондонский «Челси» воспользовался опциями продления контрактов с двумя молодыми футболистами первой команды – украинцем Михаилом Мудриком и аргентинцем Энцо Фернандесом.

По данным standard.co.uk, который ссылается на сведения, полученные из отчетов, опубликованных Регистрационной палатой Футбольной ассоциации, «синие» продлили на один год трудовые соглашения Мудрика и Фернандеса.

При этом, сообщает источник, остается непонятным, почему «Челси» воспользовался опционами на продление контрактов, ведь до их завершения еще оставалось очень много времени.

По новым условиям контракт Мудрика с «синими» истекает летом 2031 года, когда украинцу будет уже 30.

Примечательно, что изначально при трансфере Мудрика в январе 2023 года, официальный сайт «Челси» сообщал, что контракт с украинцем рассчитан на 8,5 лет, то есть до лета 2031-го. По этой причине нынешняя информация от standard.co.uk вызывает ряд вопросов.