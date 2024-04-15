Марсель – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 18 апреля в 22:00 поединок 1/4 финала Лиги Европы
В четверг, 18 апреля, состоится второй матч 1/4 финала розыгрыша Лиги Европы, в котором встретятся «Марсель» и «Бенфика».
Матч состоится во французском Марселе на стадионе «Велодром»
В первом поединке «Бенфика» победила со счетом 2:1.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
- Прогноз поединка читайте в Telegram.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Марсель – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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