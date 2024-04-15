В четверг, 18 апреля, состоится второй матч 1/4 финала розыгрыша Лиги Европы, в котором встретятся «Марсель» и «Бенфика».

Матч состоится во французском Марселе на стадионе «Велодром»

В первом поединке «Бенфика» победила со счетом 2:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прогноз поединка читайте в Telegram.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Марсель – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция