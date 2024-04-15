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Марсель
18.04.2024 22:00 2-й матч. Результат первого матча 1:2 - : -
Бенфика
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Лига Европы
15 апреля 2024, 16:13 |
46
0

Марсель – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 18 апреля в 22:00 поединок 1/4 финала Лиги Европы

15 апреля 2024, 16:13 |
46
0
Марсель – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марсель – Бенфика

В четверг, 18 апреля, состоится второй матч 1/4 финала розыгрыша Лиги Европы, в котором встретятся «Марсель» и «Бенфика».

Матч состоится во французском Марселе на стадионе «Велодром»

В первом поединке «Бенфика» победила со счетом 2:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

  • Прогноз поединка читайте в Telegram.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Марсель – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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