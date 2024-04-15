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  4. Игорь ГОРБАЧ: «Отсутствие Герреро – это шанс для меня»
Украина. Премьер лига
15 апреля 2024, 15:36 |
137
0

Игорь ГОРБАЧ: «Отсутствие Герреро – это шанс для меня»

Нападающий «Зари» прокомментировал победу над «Черноморцем»

15 апреля 2024, 15:36 |
137
0
Игорь ГОРБАЧ: «Отсутствие Герреро – это шанс для меня»
ФК Динамо Киев. Игорь Горбач

Нападающий луганской «Зари» Игорь Горбач прокомментировал победу над одесским «Черноморцем» (1:0) в матче 24-го тура УПЛ.

– Игорь, ты начал стабильно забивать в составе «Зари». Это отсутствие Герреро так на тебя повлияло?

– Это работа на тренировках, вот и все. Моя работа приносит мне забитые мячи. Отсутствие Эду Герреро – шанс для меня. Герреро – очень важный футболист для «Зари». Все мои партнеры ждут его на поле в официальных матчах.

– Он будет играть в четверг, против «Шахтера»?

– Не знаю. Это знают наши врачи. Эду был травмирован, и если он сможет восстановиться, то он выйдет на поле в следующей встрече.

– В сегодняшнем матче «Заря» создала огромное количество моментов. Но ведь забили вы лишь один мяч. Почему не удалось забить больше?

– Да, с реализацией голевых моментов у нас не сложилось. Мы очень хорошо выбегали в контратаки, но то пас не могли отдать точный, то концентрации и хладнокровия нам не хватало.

– К 65-й минуте ты мог оформить хет-трик. Сильно расстроился, что не забивал в хороших моментах?

– На футбольном поле некогда расстраиваться. Момент прошел и сразу переключаешься. Уже дома, в спокойной обстановке посмотрю повторы и пойму причину.

– «Черноморец» создавал вам проблемы?

– Да, одесситы хорошо контролировали мяч, но в защите мы очень здорово отыграли и не позволили сопернику создать остроту у наших ворот.

– Перед этим матчем вы вспоминали предыдущий поединок с моряками, когда «Заря» проиграла в Кубке Украины?

– Особо не вспоминали. Это было давно. Ошибки мы только наши разобрали с тренерским штабом.

– Мне показалось, что лучшим среди ваших защитников был Джордан.

– Соглашусь, он был одним из лучших у нас. Наш бразильский центральный защитник выиграл всю верховую борьбу и внизу был безупречен. Сегодня он был похож на ван Дейка.

– Но «Ливерпуль» сейчас посыпался как в Лиге Европы, так и в Премьер-лиге.

– Главное, чтобы Джордан не посыпался.

– Уже через 3 дня вас ждет домашний поединок с «Шахтером». Успеете восстановиться?

– Конечно.

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чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Заря Луганск Украинская Премьер-лига Заря - Черноморец Игорь Горбач Эдуардо Герреро
Источник Sportarena
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