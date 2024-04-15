Пушич недоволен действиям арбтров: «Мне было сложно это понять»

Наставник «Шахтера» Марино Пушич после победы 1:0 над «Ворсклой» в матче чемпионата Украины остановился на вопросе судейства. Тренеру не понравился подкат против Георгия Судакова и удаление Александра Зубкова.

«Не думаю, что у нас были проблемы, мы контролировали ход встречи. Хорошо действовали, учитывая обстоятельства. Создали много моментов, забили гол и все контролировали. Не думаю, что были проблемы. Проблем не было вообще. Действия арбитра в моменте с Судаковым? Я не критикую арбитров, я их уважаю, но судьи должны защищать игроков».

«Подкат против Судакова был жестким, его нужно было пересмотреть. Мне это сложно понять. Хорошо, это могла быть ошибка, но потом он показал красную Зубкову. Я этот момент не видел подробно, но Александр не шел на вратаря, чтобы его травмировать».

«Он хотел отобрать мяч, поэтому, считаю, красная – это слишком», – сказал Пушич.

«Шахтер» лидирует в чемпионате, опережая «Динамо» на 4 очка.