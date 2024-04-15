Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пушич недоволен действиям арбтров: «Мне было сложно это понять»
Украина. Премьер лига
15 апреля 2024, 14:32 |
191
1

Пушич недоволен действиям арбтров: «Мне было сложно это понять»

Тренер считает, что топ-игроков нужно защищать

15 апреля 2024, 14:32 |
191
1
Пушич недоволен действиям арбтров: «Мне было сложно это понять»
ФК Шахтер. Марино Пушич

Наставник «Шахтера» Марино Пушич после победы 1:0 над «Ворсклой» в матче чемпионата Украины остановился на вопросе судейства. Тренеру не понравился подкат против Георгия Судакова и удаление Александра Зубкова.

«Не думаю, что у нас были проблемы, мы контролировали ход встречи. Хорошо действовали, учитывая обстоятельства. Создали много моментов, забили гол и все контролировали. Не думаю, что были проблемы. Проблем не было вообще. Действия арбитра в моменте с Судаковым? Я не критикую арбитров, я их уважаю, но судьи должны защищать игроков».

«Подкат против Судакова был жестким, его нужно было пересмотреть. Мне это сложно понять. Хорошо, это могла быть ошибка, но потом он показал красную Зубкову. Я этот момент не видел подробно, но Александр не шел на вратаря, чтобы его травмировать».

«Он хотел отобрать мяч, поэтому, считаю, красная – это слишком», – сказал Пушич.

«Шахтер» лидирует в чемпионате, опережая «Динамо» на 4 очка.

По теме:
ЛНЗ – Верес. Стали известны стартовые составы
Буковина осталась без основных полузащитников
Стало известно, почему Шабанов пропустил последние матчи Полесья
Шахтер Донецк Марино Пушич Ворскла Полтава Ворскла - Шахтер чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Георгий Судаков
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Репетиция финала. Шахтер в меньшинстве удержал победу над Ворсклой
Футбол | 14 апреля 2024, 15:00 202
Репетиция финала. Шахтер в меньшинстве удержал победу над Ворсклой
Репетиция финала. Шахтер в меньшинстве удержал победу над Ворсклой

Ушел Скрипник – вслед за ним ушли и победы над чемпионом страны

СВИТОЛИНА: «От живота в ракетку и в корт? Как он вообще мог это придумать?»
Теннис | 14 апреля 2024, 19:41 6
СВИТОЛИНА: «От живота в ракетку и в корт? Как он вообще мог это придумать?»
СВИТОЛИНА: «От живота в ракетку и в корт? Как он вообще мог это придумать?»

Элина раскритиковала судейство в матче сестер Киченок и тандема Ана Богдан / Жаклин Кристиан

Турнирная таблица УПЛ. Динамо догнало Кривбасс и вышло на 2-ю позицию
Футбол | 15.04.2024, 06:30
Турнирная таблица УПЛ. Динамо догнало Кривбасс и вышло на 2-ю позицию
Турнирная таблица УПЛ. Динамо догнало Кривбасс и вышло на 2-ю позицию
ВИДЕО. Автогол сезона в Англии: вратарь команды АПЛ лишил команду победы
Футбол | 15.04.2024, 14:11
ВИДЕО. Автогол сезона в Англии: вратарь команды АПЛ лишил команду победы
ВИДЕО. Автогол сезона в Англии: вратарь команды АПЛ лишил команду победы
МЕРСОН — об отказе Хаби Алонсо Ливерпулю и Баварии: «Я в шоке»
Футбол | 15.04.2024, 11:22
МЕРСОН — об отказе Хаби Алонсо Ливерпулю и Баварии: «Я в шоке»
МЕРСОН — об отказе Хаби Алонсо Ливерпулю и Баварии: «Я в шоке»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua82
Зубков с размаху дал ногой в голову вратарю.
Там клоуны в студии пытались придумать отмазку о якобы его намерении убрать ногу, но никакого намерения там нет и близко, он просто с размаху в полную силу бьет в голову, что видно по амортизации сбсн головы Исенко и стопы Зубкова. От рассечения Исенко спасло только то, что удар был подъемом а не носком.
А избежать удара у него были все возможности. Его не толкали на вратаря, было достаточное расстоние чтобы оценить момент.
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина побеждает Румынию после первого дня. Что нужно для выхода в финал?
Украина побеждает Румынию после первого дня. Что нужно для выхода в финал?
13.04.2024, 08:30 1
Теннис
Громкие сенсации: минус Синнер и Джокович. Известны финалисты в Монте-Карло
Громкие сенсации: минус Синнер и Джокович. Известны финалисты в Монте-Карло
13.04.2024, 20:10 9
Теннис
Александрия – Динамо – 0:1. Две тревоги, удаление и гол Бражка. Видеообзор
Александрия – Динамо – 0:1. Две тревоги, удаление и гол Бражка. Видеообзор
13.04.2024, 21:01 3
Футбол
Шовковский оценил удаление Волошина, ситуацию Нещерета и промахи Ваната
Шовковский оценил удаление Волошина, ситуацию Нещерета и промахи Ваната
13.04.2024, 21:33
Футбол
Атлетико – Жирона – 3:1. Как Довбик забил на 4-й мин. Видео голов и обзор
Атлетико – Жирона – 3:1. Как Довбик забил на 4-й мин. Видео голов и обзор
13.04.2024, 17:38
Футбол
ВИДЕО. Ла Лига смакует эффектный сейв Лунина после удара игрока Мальорки
ВИДЕО. Ла Лига смакует эффектный сейв Лунина после удара игрока Мальорки
13.04.2024, 23:15 1
Футбол
Украина – Румыния – 2:1. Свитолина в трехчасовом матче неожиданно проиграла
Украина – Румыния – 2:1. Свитолина в трехчасовом матче неожиданно проиграла
13.04.2024, 21:15 24
Теннис
Хаби Алонсо это сделал! Байер уничтожил Вердер и стал чемпионом Германии
Хаби Алонсо это сделал! Байер уничтожил Вердер и стал чемпионом Германии
14.04.2024, 20:25 37
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем