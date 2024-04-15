Пушич недоволен действиям арбтров: «Мне было сложно это понять»
Тренер считает, что топ-игроков нужно защищать
Наставник «Шахтера» Марино Пушич после победы 1:0 над «Ворсклой» в матче чемпионата Украины остановился на вопросе судейства. Тренеру не понравился подкат против Георгия Судакова и удаление Александра Зубкова.
«Не думаю, что у нас были проблемы, мы контролировали ход встречи. Хорошо действовали, учитывая обстоятельства. Создали много моментов, забили гол и все контролировали. Не думаю, что были проблемы. Проблем не было вообще. Действия арбитра в моменте с Судаковым? Я не критикую арбитров, я их уважаю, но судьи должны защищать игроков».
«Подкат против Судакова был жестким, его нужно было пересмотреть. Мне это сложно понять. Хорошо, это могла быть ошибка, но потом он показал красную Зубкову. Я этот момент не видел подробно, но Александр не шел на вратаря, чтобы его травмировать».
«Он хотел отобрать мяч, поэтому, считаю, красная – это слишком», – сказал Пушич.
«Шахтер» лидирует в чемпионате, опережая «Динамо» на 4 очка.
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Там клоуны в студии пытались придумать отмазку о якобы его намерении убрать ногу, но никакого намерения там нет и близко, он просто с размаху в полную силу бьет в голову, что видно по амортизации сбсн головы Исенко и стопы Зубкова. От рассечения Исенко спасло только то, что удар был подъемом а не носком.
А избежать удара у него были все возможности. Его не толкали на вратаря, было достаточное расстоние чтобы оценить момент.