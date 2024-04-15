Стало известно, почему Шабанов пропустил последние матчи Полесья

Как стало известно Sport.ua, отсутствие в последних двух турах защитника «Полесья» Артема Шабанова вызвано вирусной инфекцией. У стоппера - высокая температура и сложно сказать, вернется ли он в строй до очередного календарного поединка чемпионата УПЛ - с «Динамо», который состоится 21 апреля.

Что касается травмированного капитана команды Филиппа Будковского, то, похоже, он обойдется без хирургического вмешательства.

Напомним, что в недавнем поединке с «Минаем» он не избежал перелома гайморовой кости. Сейчас для нападающего заказана защитная маска. Процесс восстановления займет около месяца.

Пока «Полесье» занимает шестое место в чемпионате УПЛ, набрав 39 очков.

Ранее исполняющий обязанности главного тренера «Полесья» Сергей Шищенко подвел итоги матча с «Колосом» в 24-м туре УПЛ (1:0).