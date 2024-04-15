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  4. ШИЩЕНКО: «Мы уже играем в футбол, который я хочу видеть»
Украина. Премьер лига
15 апреля 2024, 05:10 |
126
0

ШИЩЕНКО: «Мы уже играем в футбол, который я хочу видеть»

И.о главнового тренера «Полесья» прокомментировал победу над «Колосом»

15 апреля 2024, 05:10 |
126
0
ШИЩЕНКО: «Мы уже играем в футбол, который я хочу видеть»
ФК Полесье. Сергей Шищенко

Исполняющий обязанности главного тренера «Полесье» Сергей Шищенко подбил итоги матча с «Колосом» в матче 24-го тура УПЛ (1:0). Победу принес точный удар Вячеслава Танковского под конец второго тайма.

– Очень хорошая игра, непростая игра. Очень благодарен ребятам за те эмоции, которые мы сейчас испытываем. Благодарен им за то, что выполнили план, который у нас был.

Вы видите совсем другое «Полесье» эти два тура и по игре, и по отношению. Потому что те требования, которые я хочу видеть от ребят, они выполняют. Потребовалось время. Я очень доволен, что за тот короткий срок, который я в команде, мы уже играем в футбол, который я хочу видеть.

– Выиграли уже два матча подряд. Это уже серия, можно сказать, как вы думаете?

– Еще рано говорить, что это серия. Три победы – это будет серия.

– Но добавляет определенные эмоции команде. Команда уже выдохнула из того кризиса, в котором он был?

– Эмоциональный кризис – думаю так. Потому что две победы подряд – это очень мотивирует для того, чтобы двигаться вперед, развиваться, быть еще лучше.

Я очень доволен отношением ребят. Мы жертвуем многим: и иногда, и много работаем – как тренерский штаб, так и ребята на тренировках. У нас даже выходных нет сейчас, потому что нужно обыгрывать «Динамо» – есть такая задача от меня ребятам (смеется). Эмоции сейчас очень важны для нас.

Я очень доволен игрой и атмосферой сейчас и в раздевалке, и в клубе. Благодарен болельщикам за поддержку, потому что без этой поддержки нам было бы очень тяжело.

– С какой установкой выпускали Танковского?

– Двигать мяч вперед, атаковать, быть активнее. Видите, как все сработало? Слава – красавчик!

– Ожидали ли вы от него такого? Потому что он, вероятно, сам не ожидал. Говорит: «Я уже очень давно не забивал, я убиваю редко».

– От Славы никто не ожидал такого, но Слава есть Слава.

– Изменения в стартовом составе в последних матчах. Можно ли сказать, что это команда Шищенко?

– Это, пожалуй, руководство будет говорить – команда Шищенко или не команда Шищенко. Но я вижу, что все ребята, которые выходят в стартовом составе и выходят на замену и на тренировках – это одна команда, стая, семья.

Мы сейчас все вместе. И в кризисе были все вместе, и сейчас у нас маленький успех – нужно еще лучше. Поэтому мы все вместе, мы – семья.

– Какие задачи сейчас стоят в «Полесье», какие места в чемпионате?

– Мы двигаемся на пятую строчку, нам очень нужна она. Конкурент серьезный у нас. Еврокубки – это задача от президента клуба, и хочется, чтобы Житомир увидел еврокубковый сезон», – сказал Шищенко.

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Полесье Житомир Колос Ковалевка чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Сергей Шищенко
Источник УПЛ-ТВ
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