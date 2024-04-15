Буковина осталась без основных полузащитников

Одной из неожиданностей турнира в Первой лиге является неубедительное выступление в весенней части сезона черновицкой «Буковины», у которой появился мощный спонсор.

Невыразительную игру буковинцев в последних турах можно объяснить, прежде всего, кадровыми потерями.

Как стало известно Sport.ua, из-за повреждения голеностопа до конца сезона выбыл Виталий Фарасеенко, травмированы Даниил Кныш и Владислав Хамелюк, дисквалифицирован Егор Шалфеев. Все они – ведущие полузащитники и их отсутствие сразу негативно сказалось на командных действиях.

Сейчас «Буковина» продолжает лидировать в группе «Выбывание», набрав 29 очков.

Ранее защитник «Буковины» Максим Лопыренок прокомментировал свой трансфер из ЛНЗ.