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Украина. Первая лига
15 апреля 2024, 14:22 | Обновлено 15 апреля 2024, 14:28
129
0

Буковина осталась без основных полузащитников

У команды есть кадровые проблемы

15 апреля 2024, 14:22 | Обновлено 15 апреля 2024, 14:28
129
0
Буковина осталась без основных полузащитников
ФК Буковина

Одной из неожиданностей турнира в Первой лиге является неубедительное выступление в весенней части сезона черновицкой «Буковины», у которой появился мощный спонсор.

Невыразительную игру буковинцев в последних турах можно объяснить, прежде всего, кадровыми потерями.

Как стало известно Sport.ua, из-за повреждения голеностопа до конца сезона выбыл Виталий Фарасеенко, травмированы Даниил Кныш и Владислав Хамелюк, дисквалифицирован Егор Шалфеев. Все они – ведущие полузащитники и их отсутствие сразу негативно сказалось на командных действиях.

Сейчас «Буковина» продолжает лидировать в группе «Выбывание», набрав 29 очков.

Ранее защитник «Буковины» Максим Лопыренок прокомментировал свой трансфер из ЛНЗ.

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Источник Sport.ua
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