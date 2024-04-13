Максим ЛОПЫРЕНОК: «Дулуб сказал, что не рассчитывает на меня»
Защитник «Буковины» прокомментировал свой трансфер из ЛНЗ
Защитник черновицкой «Буковины» Максим Лопыренок прокомментировал свой трансфер из черкасского ЛНЗ:
«Честно говоря, решение покинуть ЛНЗ далось мне тяжело... Но главный тренер команды Олег Дулуб в личном разговоре четко сказал, что не рассчитывает на меня. Начали появляться различные варианты для продолжения карьеры, в том числе и в «Буковине». Со мной связались представители черновицкого клуба и четко рассказали о команде, о планах и амбициях. Мне все очень понравилось, поэтому я решил продолжить карьеру именно в «Буковине».
Единственной проблемой было договориться с руководством ЛНЗ, так как у меня еще был действующий контракт на полтора года. Но все сложилось хорошо, нам удалось договориться. Хочу еще раз поблагодарить руководство черкасского клуба за понимание. Возникали ли мысли, что сделал шаг назад? Однозначно, нет! Переход в «Буковину» – это шаг вперед. Хочу снова сыграть в УПЛ, но на этот раз уже в составе «Буковины».
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