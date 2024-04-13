Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Максим ЛОПЫРЕНОК: «Дулуб сказал, что не рассчитывает на меня»
Украина. Премьер лига
13 апреля 2024, 15:39 |
397
0

Максим ЛОПЫРЕНОК: «Дулуб сказал, что не рассчитывает на меня»

Защитник «Буковины» прокомментировал свой трансфер из ЛНЗ

13 апреля 2024, 15:39 |
397
0
Максим ЛОПЫРЕНОК: «Дулуб сказал, что не рассчитывает на меня»
ФК Буковина. Максим Лопыренок

Защитник черновицкой «Буковины» Максим Лопыренок прокомментировал свой трансфер из черкасского ЛНЗ:

«Честно говоря, решение покинуть ЛНЗ далось мне тяжело... Но главный тренер команды Олег Дулуб в личном разговоре четко сказал, что не рассчитывает на меня. Начали появляться различные варианты для продолжения карьеры, в том числе и в «Буковине». Со мной связались представители черновицкого клуба и четко рассказали о команде, о планах и амбициях. Мне все очень понравилось, поэтому я решил продолжить карьеру именно в «Буковине».

Единственной проблемой было договориться с руководством ЛНЗ, так как у меня еще был действующий контракт на полтора года. Но все сложилось хорошо, нам удалось договориться. Хочу еще раз поблагодарить руководство черкасского клуба за понимание. Возникали ли мысли, что сделал шаг назад? Однозначно, нет! Переход в «Буковину» – это шаг вперед. Хочу снова сыграть в УПЛ, но на этот раз уже в составе «Буковины».

По теме:
Стали известны даты и время матчей 27-го тура Украинской Премьер-лиги
Ингулец – Эпицентр, Виктория – Прикарпатье. Смотреть онлайн LIVE
Трабзонспор отложил переговоры с Шахтером по Марлону из-за травмы игрока
Максим Лопыренок Буковина Черновцы ЛНЗ Черкассы трансферы трансферы УПЛ Первая лига Украины Олег Дулуб
Источник ФК Буковина
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер Оболони: «Судейство не комментирую, но это просто трэш»
Футбол | 13 апреля 2024, 15:45 5
Тренер Оболони: «Судейство не комментирую, но это просто трэш»
Тренер Оболони: «Судейство не комментирую, но это просто трэш»

Иващенко разочарован действиями арбитра

Атлетико – Жирона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 13 апреля 2024, 16:04 0
Атлетико – Жирона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Атлетико – Жирона. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты поединка 31-го тура испанской Ла Лиги

Украинская звезда Жироны заинтересовал четвертьфиналиста Лиги чемпионов
Футбол | 13.04.2024, 00:04
Украинская звезда Жироны заинтересовал четвертьфиналиста Лиги чемпионов
Украинская звезда Жироны заинтересовал четвертьфиналиста Лиги чемпионов
Украина побеждает Румынию после первого дня. Что нужно для выхода в финал?
Теннис | 13.04.2024, 08:30
Украина побеждает Румынию после первого дня. Что нужно для выхода в финал?
Украина побеждает Румынию после первого дня. Что нужно для выхода в финал?
В УАФ оценили пенальти в матче Шахтера и Черноморца. Признали ошибку
Футбол | 12.04.2024, 18:49
В УАФ оценили пенальти в матче Шахтера и Черноморца. Признали ошибку
В УАФ оценили пенальти в матче Шахтера и Черноморца. Признали ошибку
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Европейский гранд планирует подписать Лунина на замену легендарному вратарю
Европейский гранд планирует подписать Лунина на замену легендарному вратарю
12.04.2024, 19:21 3
Футбол
Скамакка шокировал Энфилд. Аталанта разгромила Ливерпуль в Лиге Европы
Скамакка шокировал Энфилд. Аталанта разгромила Ливерпуль в Лиге Европы
11.04.2024, 23:50 50
Футбол
Игроки не из топ-5 чемпионатов, которые могут взорвать трансферный рынок
Игроки не из топ-5 чемпионатов, которые могут взорвать трансферный рынок
12.04.2024, 13:54 21
Футбол
ВИДЕО. Довбик забил в ворота Атлетико уже на 4-й минуте матча
ВИДЕО. Довбик забил в ворота Атлетико уже на 4-й минуте матча
13.04.2024, 15:15 5
Футбол
Украина – Румыния – 2:0. Свитолина выиграла у Кристиан в непростом матче
Украина – Румыния – 2:0. Свитолина выиграла у Кристиан в непростом матче
13.04.2024, 00:35 14
Теннис
Трубин пропустил. Бенфика дома победила Марсель в четвертьфинале ЛЕ
Трубин пропустил. Бенфика дома победила Марсель в четвертьфинале ЛЕ
11.04.2024, 23:55 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем