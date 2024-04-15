Цыганков заинтересовал два европейских гранда

Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков попал в поле зрения «Баварии» из-за своих успешных выступлений в этом сезоне.

Также сообщается, что несколько других известных клубов, включая «Барселону», также заинтересованы в подписании Цыганкова.

По данным источника, главная борьба за Цыганкова может развернуться между «Баварией» и «Барселоной», с преимуществом в финансовом плане на стороне немцев.

В этом сезона Ла Лиги Цыганков сыграл 24 матча, забил 6 голов и отдал 4 результативных передачи.

Ранее стали известны возможные сроки восстановления Цыганкова.