Цыганков заинтересовал два европейских гранда
«Бавария» и «Барселона» хотели бы заполучить украинца в состав своих команд
Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков попал в поле зрения «Баварии» из-за своих успешных выступлений в этом сезоне.
Также сообщается, что несколько других известных клубов, включая «Барселону», также заинтересованы в подписании Цыганкова.
По данным источника, главная борьба за Цыганкова может развернуться между «Баварией» и «Барселоной», с преимуществом в финансовом плане на стороне немцев.
В этом сезона Ла Лиги Цыганков сыграл 24 матча, забил 6 голов и отдал 4 результативных передачи.
Ранее стали известны возможные сроки восстановления Цыганкова.
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