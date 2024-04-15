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Испания
15 апреля 2024, 14:22 | Обновлено 15 апреля 2024, 14:23
1162
1

Цыганков заинтересовал два европейских гранда

«Бавария» и «Барселона» хотели бы заполучить украинца в состав своих команд

15 апреля 2024, 14:22 | Обновлено 15 апреля 2024, 14:23
1162
1
Цыганков заинтересовал два европейских гранда
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков попал в поле зрения «Баварии» из-за своих успешных выступлений в этом сезоне.

Также сообщается, что несколько других известных клубов, включая «Барселону», также заинтересованы в подписании Цыганкова.

По данным источника, главная борьба за Цыганкова может развернуться между «Баварией» и «Барселоной», с преимуществом в финансовом плане на стороне немцев.

В этом сезона Ла Лиги Цыганков сыграл 24 матча, забил 6 голов и отдал 4 результативных передачи.

Ранее стали известны возможные сроки восстановления Цыганкова.

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Виктор Цыганков Жирона Бавария Барселона трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Бундеслиги
Источник Más Fichajes
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LexХХХ
В Барсу було б не погано, а от Бундеслігу, нажаль, Вітя не потягне(травматичність)☹️
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