Легенда Баварии намерен завершить карьеру
Томас Мюллер выступает за мюнхенский клуб с 2009 года
Нападающий «Баварии» Томас Мюллер намерен завершить профессиональную карьеру игрока. Об этом сообщает Kicker.
В декабре 34-летний Мюллер продлил контракт с «Баварией» до 2025 года. Форвард мечтает сыграть в финале Лиги чемпионов, который пройдет в Мюнхене. Руководство готово к тому, что Мюллер завершит карьеру, но хочет предложить ему должность в клубе.
Отметим, что Томас Мюллер играет в «Баварии» с 2009 года. Нападающий 12 раз становился чемпионом Германии, шесть раз выиграл Кубок Германии, восемь раз — Суперкубок Германии, дважды Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. А в составе сборной Германии форвард стал чемпионом мира в 2014-м.
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