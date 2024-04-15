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Германия
15 апреля 2024, 14:19 |
409
0

Легенда Баварии намерен завершить карьеру

Томас Мюллер выступает за мюнхенский клуб с 2009 года

15 апреля 2024, 14:19 |
409
0
Легенда Баварии намерен завершить карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Мюллер

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер намерен завершить профессиональную карьеру игрока. Об этом сообщает Kicker.

В декабре 34-летний Мюллер продлил контракт с «Баварией» до 2025 года. Форвард мечтает сыграть в финале Лиги чемпионов, который пройдет в Мюнхене. Руководство готово к тому, что Мюллер завершит карьеру, но хочет предложить ему должность в клубе.

Отметим, что Томас Мюллер играет в «Баварии» с 2009 года. Нападающий 12 раз становился чемпионом Германии, шесть раз выиграл Кубок Германии, восемь раз — Суперкубок Германии, дважды Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. А в составе сборной Германии форвард стал чемпионом мира в 2014-м.

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Источник: Хаби Алонсо через год-два ждет приглашения от Реала
Томас Мюллер завершение карьеры Бавария Лига чемпионов
Источник Fussball Europa
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