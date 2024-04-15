Легенда Баварии намерен завершить карьеру

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер намерен завершить профессиональную карьеру игрока. Об этом сообщает Kicker.

В декабре 34-летний Мюллер продлил контракт с «Баварией» до 2025 года. Форвард мечтает сыграть в финале Лиги чемпионов, который пройдет в Мюнхене. Руководство готово к тому, что Мюллер завершит карьеру, но хочет предложить ему должность в клубе.

Отметим, что Томас Мюллер играет в «Баварии» с 2009 года. Нападающий 12 раз становился чемпионом Германии, шесть раз выиграл Кубок Германии, восемь раз — Суперкубок Германии, дважды Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. А в составе сборной Германии форвард стал чемпионом мира в 2014-м.