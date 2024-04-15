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Лига чемпионов
15 апреля 2024, 14:03 |
243
0

Стали известны арбитры ответных матчей 1/4 финала Лиги чемпионов

Поединки пройдут 16-17 апреля

15 апреля 2024, 14:03 |
243
0
Стали известны арбитры ответных матчей 1/4 финала Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэле Орсато

Комитет арбитров УЕФА назначил судейские бригады на ответные четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов.

Два поединка пройдут 16 апреля. Матч «Барселона» — ПСЖ (первая игра завершилась победой испанского клуба со счетом 3:2) обслужит румынская бригада арбитров под руководством Иштвана Ковача. На игре «Боруссия» Дортмунд — «Атлетико» (1:2 в первом матче) будет работать бригада словенских арбитров под руководством Славко Винчича.

На следующий день, 17 апреля, состоятся еще два четвертьфинала. Матч «Манчестер Сити» — «Реал» (3:3 в первой игре) обслужат итальянские рефери во главе с Даниэле Орсато. На игре «Бавария» — «Арсенал» (2:2 в первом матче) будет работать бригада судей из Нидерландов с Данни Маккели в качестве главного арбитра.

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Лига чемпионов ПСЖ Барселона Иштван Ковач Боруссия Дортмунд Атлетико Мадрид Славко Винчич Манчестер Сити Реал Мадрид Даниэле Орсато Бавария Арсенал Лондон Данни Маккели судейские назначения
Источник УЕФА
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