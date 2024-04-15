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  4. Вячеслав ЧУРКО: «Заря в УПЛ сейчас проходит кусочек Англии»
Украина. Премьер лига
15 апреля 2024, 13:57 |
183
0

Вячеслав ЧУРКО: «Заря в УПЛ сейчас проходит кусочек Англии»

Полузащитник «Зари» прокомментировал победу над «Черноморцем»

15 апреля 2024, 13:57 |
183
0
Вячеслав ЧУРКО: «Заря в УПЛ сейчас проходит кусочек Англии»
ФК Заря. Вячеслав Чурко

Полузащитник луганской «Зари» Вячеслав Чурко прокомментировал победу над одесским «Черноморцем» (1:0) в матче 24-го тура УПЛ, а также поделился ожиданиями от предстоящих противостояний с донецким «Шахтером».

– Вячеслав, показалось, что эта победа была самой легкой для вашей команды весной. Согласишься с этим мнением?

– По результату – нет, а по игре мы создали целую кучу моментов для взятия ворот соперника. Но не смогли их реализовать. Я просмотрел статистику – мы нанесли 20 ударов по воротам «Черноморца». Мы проводим хорошую работу на тренировках. В конце нам чего-то не хватает, мы не принимаем правильных решений. Главное, что мы создаем эти моменты.

– При счете 2:0 вам бы легче жилось?

– Однозначно.

– Как тебе игра Джордана?

– Это лучшая игра нашего центрального защитника в нынешнем сезоне – он все выиграл, об этом сказали ребята ему в раздевалке.

– Как тебе связка Батагов – Джордан?

– По этой игре вообще вопросов к ним нет. Батагов также всегда на уровне. Сзади – все на ноль.

– Почему Богдан Бутко был таким эмоциональным во время матча?

– Богдан – наш капитан, он подсказывал ребятам.

– Теперь вам немного легче, учитывая турнирное положение?

– Да. В первом круге мы на этом стадионе долго не могли выиграть, а весной все наладилось. В первом круге у нас были смены тренеров, не все было гладко. Чувствовалось, что у нас сильная команда, только результата не было осенью. Сейчас мы начали стабильно набирать очки. Посмотрим, где мы будем после 30 тура.

– Вячеслав, вам предстоят 2 подряд матча с «Шахтером».

– Мы сейчас часто играем по два матча в неделю, все это из-за пропущенных матчей в первом круге. Какой-то кусочек Англии мы в чемпионате Украины проходим. Теперь будем играть с «Шахтером».

– С кем из игроков «горняков» ты общаешься?

– С Егором Назариной, Георгием Судаковым и Сашей Зубковым. Но не часто. Видел, что Александр был удален в Полтаве. Однако, зная лично Зубкова, скажу, что он не специально ударил голкипера Исенко.

– Герреро вернется к игре с «горняками»?

– Должен. Но вы видите, как у нас Горбач раскрылся.

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Источник Sportarena
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