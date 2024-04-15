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Украина. Премьер лига
15 апреля 2024, 13:03 | Обновлено 15 апреля 2024, 13:04
34
0

Артур АВАГИМЯН: «В первом тайме против Зари мы не походили на себя»

Полузащитник «Черноморца» прокомментировал поражение от «Зари»

15 апреля 2024, 13:03 | Обновлено 15 апреля 2024, 13:04
34
0
Артур АВАГИМЯН: «В первом тайме против Зари мы не походили на себя»
ФК Черноморец. Артур Авагимян

Полузащитник одесского «Черноморца» Артур Авагимян прокомментировал поражение от луганской «Зари» (0:1) в матче 24-го тура УПЛ.

– «Заря» имела большое преимущество в матче с «Черноморцем». С чем это связываешь?

– Мы вышли на первый тайм и не были похожи на себя. С чем это связано? Не знаю, но надо разобраться с этим. Возможно, предыдущая насыщенная неделя как-то сказалась на нашем состоянии. Хотя, всегда лучше играть, даже каждые три дня, особенно если ты хочешь попасть в еврокубки.

– В обороне вы не выглядели монолитно и позволили много создать «Заре». Этому есть объяснение?

– Соглашусь, что ключевой фактор – в обороне у нас ничего не получалось. Слишком много сил мы потратили у своих ворот и в атаке мало что создали. Провалов было много у нас, энергию мы всю потратили, и не всегда были силы атаковать.

– Роман Григорчук эмоционально реагировал на происходящее на поле

– Он видел, что мы не в своей тарелке, хотел достучаться до нас. Пытался завести нас, но...

– Отсутствие Брагара сказалось на игре «Черноморца»?

– Да, Максим – один из ведущих наших исполнителей. Жаль, что его не было сегодня из-за перебора желтых карточек. Однако те игроки, кто выходил на поле, должны были заменить Брагару.

– За 7 туров до финиша «Черноморец» занимает место в середине турнирной таблицы. На что ваша команда рассчитывает в этих матчах?

– Знаю, что все наши футболисты всегда хотят выигрывать. Мы не смотрим в таблицу. Пока есть возможность забраться выше, в турнирной таблице мы будем это делать.

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чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Заря Луганск Украинская Премьер-лига Заря - Черноморец Артур Авагимян
Источник Sportarena
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