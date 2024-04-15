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Украина. Премьер лига
15 апреля 2024, 12:48 | Обновлено 15 апреля 2024, 12:57
787
2

Бенфика интересуется защитником Руха

Богдан Слюбик находится в сфере интересов португальского гранда

15 апреля 2024, 12:48 | Обновлено 15 апреля 2024, 12:57
787
2
Бенфика интересуется защитником Руха
ФК Рух. Богдан Слюбик

Как стало известно Sport.ua, «Бенфика» заинтересована в услугах защитника молодежной сборной Украины и «Руха» Богдана Слюбика.

После удачного трансфера Анатолия Трубина из «Шахтера» португальский гранд анализирует весь украинский трансферный рынок талантов. Лучшее впечатление произвел именно Слюбик.

По нашей информации, в «Бенфике» видят в игроке потенциал для дальнейшего роста. В будущем он сможет заменить капитана команды 36-летнего Николаса Отаменди. Действующий чемпион мира в составе сборной Аргентины имеет контракт с португальским грандом еще на сезон. Португальцев не пугает потенциально высокая цена на игрока.

В текущем сезоне 20-летний Слюбик сыграл за «Рух» 24 матча в УПЛ, в которых забил 2 гола. Тransfermarkt оценивает игрока в 700 тысяч евро. Контракт с «Рухом» действует до середины лета 2027 года.

Ранее была информация, что за Богданом Слюбиком следят украинские гранды - «Динамо» и «Шахтер».

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инсайд Богдан Слюбик Бенфика Рух Львов
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Gargantua82
наверное Слюбик сейчас самый перспективный из ю21
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ViAn
Я думаю, що скоріше за все він розглядається як заміна Антоніо Сільві, який може влітку змінити клуб. Тут все логічно.
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