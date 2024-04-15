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Испания
15 апреля 2024, 12:15 | Обновлено 15 апреля 2024, 12:27
822
0

Звезда Реала Беллингем повстречал своего двойника на стадионе перед матчем

Футболисты перекинулись несколькими словами

15 апреля 2024, 12:15 | Обновлено 15 апреля 2024, 12:27
822
0
Звезда Реала Беллингем повстречал своего двойника на стадионе перед матчем
Getty Images/Global Images Ukraine

Звезда «Реала» Джуд Беллингем встретил своего двойника на стадионе перед матчем Ла Лиги

Напомним, 13 апреля «Реал» одержал выездную победу над «Мальоркой» в матче 31-го тура Ла Лиги. Встреча завершилась в пользу мадридского клуба – 1:0.

До начала игры звездный полузащитник «Реала» Джуд Беллингем встретил на стадионе своего двойника. Не сумев сдержать улыбку, англичанин подошел к похожему на него парню и обнял его, перекинувшись несколькими словами друг с другом.

Беллингем в своем дебютном сезоне в «Реале» забил 20 мячей и отдал 10 голевых передач в 34 матчах во всех турнирах.

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Джуд Беллингем Реал Мадрид Мальорка - Реал Ла Лига
Источник Goal.com
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