Звезда Реала Беллингем повстречал своего двойника на стадионе перед матчем

Звезда «Реала» Джуд Беллингем встретил своего двойника на стадионе перед матчем Ла Лиги

Напомним, 13 апреля «Реал» одержал выездную победу над «Мальоркой» в матче 31-го тура Ла Лиги. Встреча завершилась в пользу мадридского клуба – 1:0.

До начала игры звездный полузащитник «Реала» Джуд Беллингем встретил на стадионе своего двойника. Не сумев сдержать улыбку, англичанин подошел к похожему на него парню и обнял его, перекинувшись несколькими словами друг с другом.

Беллингем в своем дебютном сезоне в «Реале» забил 20 мячей и отдал 10 голевых передач в 34 матчах во всех турнирах.