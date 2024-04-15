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  4. АВАГИМЯН: Пенальти для Шахтера был ошибкой? Кому это интересно сейчас?
Кубок Украины
15 апреля 2024, 12:36 |
553
0

АВАГИМЯН: Пенальти для Шахтера был ошибкой? Кому это интересно сейчас?

Полузащитник «Черноморца» прокомментировал решение Комитета арбитров УАФ

15 апреля 2024, 12:36 |
553
0
АВАГИМЯН: Пенальти для Шахтера был ошибкой? Кому это интересно сейчас?
ФК Черноморец. Артур Авагимян

Полузащитник одесского «Черноморца» Артур Авагимян прокомментировал решение Комитета арбитров УАФ относительно назначенного пенальти в полуфинальном матче Кубка Украины против донецкого «Шахтера» (1:4).

– На днях комитет арбитров признал, что пенальти в ворота «Черноморца», в розыгрыше Кубка Украины против «Шахтера», был назначен неверно. Вам от этого легче?

– Кому это интересно сейчас. Этот пенальти был ключевым в игре с «Шахтером». Я напомню, что счет тогда был ничейным – 1:1. Перед перерывом мы пропустили гол в борьбе с сильным оппонентом. Психологически это сказывается.

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судейство Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Черноморец Одесса пенальти Комитет арбитров УАФ Шахтер - Черноморец Артур Авагимян
Источник Sportarena
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