АВАГИМЯН: Пенальти для Шахтера был ошибкой? Кому это интересно сейчас?

Полузащитник одесского «Черноморца» Артур Авагимян прокомментировал решение Комитета арбитров УАФ относительно назначенного пенальти в полуфинальном матче Кубка Украины против донецкого «Шахтера» (1:4).

– На днях комитет арбитров признал, что пенальти в ворота «Черноморца», в розыгрыше Кубка Украины против «Шахтера», был назначен неверно. Вам от этого легче?

– Кому это интересно сейчас. Этот пенальти был ключевым в игре с «Шахтером». Я напомню, что счет тогда был ничейным – 1:1. Перед перерывом мы пропустили гол в борьбе с сильным оппонентом. Психологически это сказывается.