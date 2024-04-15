АВАГИМЯН: Пенальти для Шахтера был ошибкой? Кому это интересно сейчас?
Полузащитник «Черноморца» прокомментировал решение Комитета арбитров УАФ
Полузащитник одесского «Черноморца» Артур Авагимян прокомментировал решение Комитета арбитров УАФ относительно назначенного пенальти в полуфинальном матче Кубка Украины против донецкого «Шахтера» (1:4).
– На днях комитет арбитров признал, что пенальти в ворота «Черноморца», в розыгрыше Кубка Украины против «Шахтера», был назначен неверно. Вам от этого легче?
– Кому это интересно сейчас. Этот пенальти был ключевым в игре с «Шахтером». Я напомню, что счет тогда был ничейным – 1:1. Перед перерывом мы пропустили гол в борьбе с сильным оппонентом. Психологически это сказывается.
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