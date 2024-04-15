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ITF
15 апреля 2024, 12:08 | Обновлено 15 апреля 2024, 12:12
93
0

Цуренко стала самой возрастной теннисисткой, сыгравшей в сборной Украины

Леся также имеет наибольшее количество матчей в одиночном разряде

15 апреля 2024, 12:08 | Обновлено 15 апреля 2024, 12:12
93
0
Цуренко стала самой возрастной теннисисткой, сыгравшей в сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

34-летняя Леся Цуренко стала самой возрастной теннисисткой, сыгравшей в составе национальной сборной Украины.

В матчевой встрече против команды Румынии (2:3) в Кубке Билли Джин Кинг Цуренко сыграла две одиночные встречи (1-1). Это позволило Лесе стать лидером национальной сборной по количеству матчей в одиночном разряде (26), опередив Алену Бондаренко, Елену Татаркову и Элину Свитолину (по 24).

Отметим, что в 26 одиночных матчах Цуренко добыла 12 побед. Также на ее счету 6 парных встреч (4-2).

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Леся Цуренко женская сборная Украины по теннису Украина - Румыния Кубок Билли Джин Кинг
Источник Большой теннис Украины
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