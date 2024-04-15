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Германия
15 апреля 2024, 11:41 | Обновлено 15 апреля 2024, 13:08
853
0

Хавбек Баварии впервые за 11 лет карьеры не стал чемпионом лиги

До Мюнхена Коман выступал за ПСЖ и Ювентус

15 апреля 2024, 11:41 | Обновлено 15 апреля 2024, 13:08
853
0
Хавбек Баварии впервые за 11 лет карьеры не стал чемпионом лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Кингсли Коман

Леверкузенский «Байер», разгромив «Вердер» (5:0) в 29-м туре Бундеслиги, досрочно оформил чемпионство в сезоне-2023/2024.

Это означает, что прервалась впечатляющая серия полузащитника Кингсли Комана, который выигрывал национальную лигу со своей командой на протяжении 11 сезонов подряд.

Коман начал свою профессиональную карьеру в ПСЖ, и в 2013–2014 годах дважды выигрывал с клубом Лигу 1. После этого он дважды становился чемпионом Италии с «Ювентусом» в 2014–2016 годах и побеждал в Бундеслиге восемь раз подряд с «Баварией» (2015–2023).

Добавим, что в этом сезоне 27-летний Коман провел 17 игр за «Баварию», но 13 апреля получил травму и выбыл до конца сезона.

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Кингсли Коман Бавария Байер Бундеслига ПСЖ Ювентус
Источник Sport.ua
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