Пушич идет по победному графику Фонсеки
Боснийский наставник горняков отпраздновал 10-ю победу в УПЛ в 12-м матче
Марино Пушич отпраздновал 10-ю викторию в чемпионатах Украины в 12-м матче во главе «Шахтера».
Таким образом, босниец идет по победному графику Паулу Фонсеки. Однако отстает от трех других наставников горняков – Бернда Шустера, Мирчи Луческу и Луиша Каштру, которые, ко всему прочему, являются обладателями абсолютного рекорда: в первых 10 играх их подопечные не потеряли ни одного очка.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Количество матчей на первые 10 побед в УПЛ тренеров Шахтера
|
Матч
|
Тренер
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
10-й
|
Бернд ШУСТЕР
|
28.09.2003
|
Арсенал (д)
|
2:1
|
10-й
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
14.08.2004
|
Ворскла (г)
|
2:0
|
10-й
|
Луиш КАШТРУ
|
06.10.2019
|
Днепр-1 (г)
|
2:0
|
12-й
|
Паулу ФОНСЕКА
|
23.10.2016
|
Звезда (г)
|
3:0
|
12-й
|
Марино ПУШИЧ
|
14.04.2024
|
Ворскла (г)
|
1:0
|
13-й
|
Виктор ПРОКОПЕНКО
|
04.06.2000
|
Кривбасс (д)
|
3:1
|
13-й
|
Невио СКАЛА
|
11.06.2002
|
Закарпатье (г)
|
1:0
|
13-й
|
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ
|
30.10.2021
|
Десна (д)
|
4:1
|
14-й
|
Игор ЙОВИЧЕВИЧ
|
28.02.2023
|
Минай (г)
|
4:1
|
15-й
|
Анатолий БЫШОВЕЦ
|
20.07.1999
|
Днепр (д)
|
2:0
|
17-й
|
Валерий ЯРЕМЧЕНКО
|
14.06.1992
|
Металлург З (д)
|
2:0
|
19-й
|
Валерий РУДАКОВ
|
22.04.1996
|
Заря (г)
|
2:0
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