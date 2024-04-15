Пушич идет по победному графику Фонсеки

Марино Пушич отпраздновал 10-ю викторию в чемпионатах Украины в 12-м матче во главе «Шахтера».

Таким образом, босниец идет по победному графику Паулу Фонсеки. Однако отстает от трех других наставников горняков – Бернда Шустера, Мирчи Луческу и Луиша Каштру, которые, ко всему прочему, являются обладателями абсолютного рекорда: в первых 10 играх их подопечные не потеряли ни одного очка.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Количество матчей на первые 10 побед в УПЛ тренеров Шахтера