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Украина. Премьер лига
15 апреля 2024, 10:53 | Обновлено 15 апреля 2024, 11:01
192
1

Пушич идет по победному графику Фонсеки

Боснийский наставник горняков отпраздновал 10-ю победу в УПЛ в 12-м матче

15 апреля 2024, 10:53 | Обновлено 15 апреля 2024, 11:01
192
1
Пушич идет по победному графику Фонсеки
ФК Шахтер

Марино Пушич отпраздновал 10-ю викторию в чемпионатах Украины в 12-м матче во главе «Шахтера».

Таким образом, босниец идет по победному графику Паулу Фонсеки. Однако отстает от трех других наставников горняков – Бернда Шустера, Мирчи Луческу и Луиша Каштру, которые, ко всему прочему, являются обладателями абсолютного рекорда: в первых 10 играх их подопечные не потеряли ни одного очка.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Количество матчей на первые 10 побед в УПЛ тренеров Шахтера

Матч

Тренер

Дата

Соперник

Счет

10-й

Бернд ШУСТЕР

28.09.2003

Арсенал (д)

2:1

10-й

Мирча ЛУЧЕСКУ

14.08.2004

Ворскла (г)

2:0

10-й

Луиш КАШТРУ

06.10.2019

Днепр-1 (г)

2:0

12-й

Паулу ФОНСЕКА

23.10.2016

Звезда (г)

3:0

12-й

Марино ПУШИЧ

14.04.2024

Ворскла (г)

1:0

13-й

Виктор ПРОКОПЕНКО

04.06.2000

Кривбасс (д)

3:1

13-й

Невио СКАЛА

11.06.2002

Закарпатье (г)

1:0

13-й

Роберто ДЕ ДЗЕРБИ

30.10.2021

Десна (д)

4:1

14-й

Игор ЙОВИЧЕВИЧ

28.02.2023

Минай (г)

4:1

15-й

Анатолий БЫШОВЕЦ

20.07.1999

Днепр (д)

2:0

17-й

Валерий ЯРЕМЧЕНКО

14.06.1992

Металлург З (д)

2:0

19-й

Валерий РУДАКОВ

22.04.1996

Заря (г)

2:0

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Источник Sport.ua
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Chort
КТО НЕ ПРИГАЕТ НА БУТЫЛКЕ ТОТ НЕ НАСТОЯЩИЙ БОЛЕЛЬЩИК МОЕГО ЛЮБИМОГО ШАХТЕРА ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ РИНАТ НАШ БОГ И ЦАРЬ
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