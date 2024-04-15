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  4. Янаков рассказал, почему ему не удалось закрепиться в Динамо
Украина. Премьер лига
15 апреля 2024, 11:10 |
359
0

Янаков рассказал, почему ему не удалось закрепиться в Динамо

Денис признал, что в этом есть большая часть его вины

15 апреля 2024, 11:10 |
359
0
Янаков рассказал, почему ему не удалось закрепиться в Динамо
ФК Динамо Киев. Денис Янаков

Бывший полузащитник «Динамо» Денис Янаков, который сейчас защищает цвета «Вереса», рассказал, почему ему не удалось закрепиться в киевском клубе.

– Сейчас молодым игрокам проще заявить о себе на взрослом уровне. Ваше поколение в условиях отсутствия легионеров могло бы выйти на новый уровень?
– Все начали играть – и посмотрите, как свои воспитанники начали приносить деньги. «Динамо» с «Шахтой» входят в топ-10 рейтинга по количеству воспитанников во взрослых командах. А раньше покупали чудаков, что если он пас на своего отдаст – это уже за счастье было.

Легионеров покупают за большие деньги. Он не хочет тренироваться, бегать – и ничего. Многое разрешалось, особенно в «Шахтере» при Луческу. А украинцы бегали и «рыгали». Вместо того, чтобы своих подтягивать. А не ждать – стрельнет тот чудак или нет. Сколько пацанов из-за этого растворилось, не заиграло! Я много примеров знаю.

– Булеца, Цитаишвили под ваше описание попадают, а почему вам не удалось закрепиться в «Динамо»?
– Молодой и дурной. Я бы такой х*рни бы не делал, как раньше. Именно из-за бытовых моментов у меня было много аренд.

– Залеты серьезные были?
– Бывало такое, что могли с местными гопниками подраться. Это в подростковом возрасте. Мы же ходим в экипировке, а они к нам лезли. На всю школу 5 девушек нормальных, а парней 20.

– Не отбивали подруг друг у друга?
– Нет-нет. В «Динамо» никаких тайных отношений, отбиваний девушек, отскоков. У нас была джентльменская договоренность, что даже когда расходились, то год времени дистанции должно было пройти.

– За какой зашквар стыдно больше всего?
– Самую большую ошибку в карьере я сделал, когда сам захотел уйти в аренду в «Арсенал». Тогда Раванелли был тренером. Я видел, что Дубинчак, Осман, Ориховский пошли играть в УПЛ, а я чем хуже? Вся х*рня началась с этого.

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Источник Украинский футбол
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