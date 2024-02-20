Источник: Верес бесплатно получил 3 футболистов Полесья

Ровенский «Верес» абсолютно бесплатно арендовал 3 игроков житомирского «Полесья», сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, ровенчане не выплатили никакой компенсации за переходы Евгения Морозко, Дмитрия Шастала и Дениса Янакова. Более того, зарплату этим футболистам продолжит платить именно «Полесье».

Отмечается, что сейчас в житомирском клубе не планируют возвращать в команду Евгения Морозко и Дмитрия Шастала. Их контракты заканчиваются летом, они покинут команду на правах свободных агентов.

Переходы Дмитрия Шастала и Дениса Янакова в «Верес» уже были подтверждены ровенским клубом. Об аренде Евгения Морозко пока известно лишь на уровне слухов.