Источник: Верес бесплатно получил 3 футболистов Полесья
За Морозко, Шастала и Янакова ровенчане не заплатят ни копейки
Ровенский «Верес» абсолютно бесплатно арендовал 3 игроков житомирского «Полесья», сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.
По информации источника, ровенчане не выплатили никакой компенсации за переходы Евгения Морозко, Дмитрия Шастала и Дениса Янакова. Более того, зарплату этим футболистам продолжит платить именно «Полесье».
Отмечается, что сейчас в житомирском клубе не планируют возвращать в команду Евгения Морозко и Дмитрия Шастала. Их контракты заканчиваются летом, они покинут команду на правах свободных агентов.
Переходы Дмитрия Шастала и Дениса Янакова в «Верес» уже были подтверждены ровенским клубом. Об аренде Евгения Морозко пока известно лишь на уровне слухов.
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