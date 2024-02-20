Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Верес бесплатно получил 3 футболистов Полесья
Украина. Премьер лига
20 февраля 2024, 15:31 |
1122
1

Источник: Верес бесплатно получил 3 футболистов Полесья

За Морозко, Шастала и Янакова ровенчане не заплатят ни копейки

20 февраля 2024, 15:31 |
1122
1
Источник: Верес бесплатно получил 3 футболистов Полесья
НК Верес. Дмитрий Шастал

Ровенский «Верес» абсолютно бесплатно арендовал 3 игроков житомирского «Полесья», сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, ровенчане не выплатили никакой компенсации за переходы Евгения Морозко, Дмитрия Шастала и Дениса Янакова. Более того, зарплату этим футболистам продолжит платить именно «Полесье».

Отмечается, что сейчас в житомирском клубе не планируют возвращать в команду Евгения Морозко и Дмитрия Шастала. Их контракты заканчиваются летом, они покинут команду на правах свободных агентов.

Переходы Дмитрия Шастала и Дениса Янакова в «Верес» уже были подтверждены ровенским клубом. Об аренде Евгения Морозко пока известно лишь на уровне слухов.

По теме:
Ключевой хавбек Аталанты согласился на переход в Ювентус
Стало известно, где состоится финал Кубка Украины 2023/24
В Вересе оценили желаемый результат на вторую часть сезона в УПЛ
Евгений Морозко Дмитрий Шастал Денис Янаков Верес Ровно Полесье Житомир Игорь Бурбас трансферы трансферы УПЛ аренда игрока свободный агент зарплаты финансы
Источник Игорь Бурбас
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Векич показала Соболенко, откуда на беларусь готовилось нападение
Теннис | 20 февраля 2024, 13:11 9
Векич показала Соболенко, откуда на беларусь готовилось нападение
Векич показала Соболенко, откуда на беларусь готовилось нападение

Донна выбила вторую ракетку мира из турнира WTA 1000 в городе Дубай

Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Футбол | 20 февраля 2024, 09:09 3
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ

Sport.ua следит за трансферной работой украинских клубов во время зимней паузы

Мичел оценил проигранный матч Жироны, в котором Цыганков забил гол
Футбол | 20.02.2024, 00:50
Мичел оценил проигранный матч Жироны, в котором Цыганков забил гол
Мичел оценил проигранный матч Жироны, в котором Цыганков забил гол
«Не нужно даже вспоминать». Федецкий призвал забыть экс-игрока сборной
Футбол | 19.02.2024, 15:50
«Не нужно даже вспоминать». Федецкий призвал забыть экс-игрока сборной
«Не нужно даже вспоминать». Федецкий призвал забыть экс-игрока сборной
Игрок Лутона: «Технически я был мертв 2 минуты и 40 секунд»
Футбол | 20.02.2024, 14:48
Игрок Лутона: «Технически я был мертв 2 минуты и 40 секунд»
Игрок Лутона: «Технически я был мертв 2 минуты и 40 секунд»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Boodya 1209
Що саме "Верес" безкоштовно отримав з футболістів?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тренер Жироны назвал основную цель команды на остаток сезона
Тренер Жироны назвал основную цель команды на остаток сезона
19.02.2024, 07:12 1
Футбол
Вслед за Цуренко и Костюк. Шестая ракетка мира снялась с супертурнира в ОАЭ
Вслед за Цуренко и Костюк. Шестая ракетка мира снялась с супертурнира в ОАЭ
18.02.2024, 18:56 2
Теннис
ВИДЕО. Цыганков с передачи Довбика почти забил супергол в ворота Атлетика
ВИДЕО. Цыганков с передачи Довбика почти забил супергол в ворота Атлетика
19.02.2024, 22:50 1
Футбол
У Ангелины были шансы. Свитолина обыграла Калинину на супертурнире в ОАЭ
У Ангелины были шансы. Свитолина обыграла Калинину на супертурнире в ОАЭ
19.02.2024, 18:50 22
Теннис
У кого 8.4? Известны оценки Довбика и Цыганкова за матч против Атлетика
У кого 8.4? Известны оценки Довбика и Цыганкова за матч против Атлетика
20.02.2024, 00:42
Футбол
ВИДЕО. Звездный игрок Баварии чуть не подрался с коучем после матча
ВИДЕО. Звездный игрок Баварии чуть не подрался с коучем после матча
18.02.2024, 23:20 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем