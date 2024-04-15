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  4. Рейтинг ATP. Циципас вернулся в топ-10, Руне покинул десятку сильнейших
ATP
15 апреля 2024, 10:50 | Обновлено 15 апреля 2024, 10:51
46
0

Рейтинг ATP. Циципас вернулся в топ-10, Руне покинул десятку сильнейших

Каспер Рууд поднялся на шестую позицию

15 апреля 2024, 10:50 | Обновлено 15 апреля 2024, 10:51
46
0
Рейтинг ATP. Циципас вернулся в топ-10, Руне покинул десятку сильнейших
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефанос Циципас

Прошлую неделю мужчины провели на кортах грунтового Мастерса в Монте-Карло.

Победителем соревнований в Монако стал грек Стефанос Циципас, который благодаря этому успеху вернулся в первую десятку, став седьмым. Финалист Каспер Рууд также солидно улучшил свое положение – теперь он шестой. Прошлогодний победитель Андрей Рублев опустился на 8-ю строчку. Наконец-то выбыл из первой десятки Хольгер Руне, который еще с прошлого лета находится в поисках своей лучшей игры.

Топ-10 рейтинга ATP

Среди лучших из украинцев есть движение вверх: Виталий Сачко поднялся на 3 позиции, Илья Марченко – на 17, Вадим Урсу – на 2. Александру Овчаренко дошли очки за финал 25-тысячника ITF, благодаря чему он улучшил свое положение на 97 мест.

Десять лучших украинцев в рейтинге ATP

В Чемпионской гонке ATP Циципас ворвался в восьмерку лучших, Каспер Рууд уже четвертый. Продолжает лидировать Янник Синнер. Новак Джокович пока только девятый.

Чемпионская гонка ATP

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Илья Марченко рейтинг ATP Вадим Урсу Юрий Джавакян Алексей Крутых Вячеслав Белинский Эрик Ваншельбойм Новак Джокович Владислав Орлов Виталий Сачко Янник Синнер Карлос Алькарас (теннисист) Стефанос Циципас Каспер Рууд Хольгер Руне
Источник Sport.ua
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