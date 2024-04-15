Рейтинг ATP. Циципас вернулся в топ-10, Руне покинул десятку сильнейших
Каспер Рууд поднялся на шестую позицию
Прошлую неделю мужчины провели на кортах грунтового Мастерса в Монте-Карло.
Победителем соревнований в Монако стал грек Стефанос Циципас, который благодаря этому успеху вернулся в первую десятку, став седьмым. Финалист Каспер Рууд также солидно улучшил свое положение – теперь он шестой. Прошлогодний победитель Андрей Рублев опустился на 8-ю строчку. Наконец-то выбыл из первой десятки Хольгер Руне, который еще с прошлого лета находится в поисках своей лучшей игры.
Топ-10 рейтинга ATP
Среди лучших из украинцев есть движение вверх: Виталий Сачко поднялся на 3 позиции, Илья Марченко – на 17, Вадим Урсу – на 2. Александру Овчаренко дошли очки за финал 25-тысячника ITF, благодаря чему он улучшил свое положение на 97 мест.
Десять лучших украинцев в рейтинге ATP
В Чемпионской гонке ATP Циципас ворвался в восьмерку лучших, Каспер Рууд уже четвертый. Продолжает лидировать Янник Синнер. Новак Джокович пока только девятый.
Чемпионская гонка ATP
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Элина раскритиковала судейство в матче сестер Киченок и тандема Ана Богдан / Жаклин Кристиан
Сине-желтые уступили сборной Румынии в квалификации к мировому финалу