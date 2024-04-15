Рейтинг ATP. Циципас вернулся в топ-10, Руне покинул десятку сильнейших

Прошлую неделю мужчины провели на кортах грунтового Мастерса в Монте-Карло.

Победителем соревнований в Монако стал грек Стефанос Циципас, который благодаря этому успеху вернулся в первую десятку, став седьмым. Финалист Каспер Рууд также солидно улучшил свое положение – теперь он шестой. Прошлогодний победитель Андрей Рублев опустился на 8-ю строчку. Наконец-то выбыл из первой десятки Хольгер Руне, который еще с прошлого лета находится в поисках своей лучшей игры.

Топ-10 рейтинга ATP

Среди лучших из украинцев есть движение вверх: Виталий Сачко поднялся на 3 позиции, Илья Марченко – на 17, Вадим Урсу – на 2. Александру Овчаренко дошли очки за финал 25-тысячника ITF, благодаря чему он улучшил свое положение на 97 мест.

Десять лучших украинцев в рейтинге ATP

В Чемпионской гонке ATP Циципас ворвался в восьмерку лучших, Каспер Рууд уже четвертый. Продолжает лидировать Янник Синнер. Новак Джокович пока только девятый.

Чемпионская гонка ATP