Одноклубник Зинченко оценил шансы Арсенала в гонке за титул АПЛ

Полузащитник лондонского «Арсенала» Деклан Райс после поражения команды со счетом 0:2 в домашнем матче 33-го тура турнира с «Астон Виллой» прокомментировал чемпионскую гонку в Английской Премьер-лиге

«Это еще не конец, впереди нас ждут шесть матчей. Мы находимся в отличном положении, отставая от лидера всего на два очка. Мы готовы победить в АПЛ, и мы полностью сосредоточены на нашей цели.

Премьер-лига преподнесет еще много сюрпризов. Вы убедились в этом по сегодняшним результатам. Все может случиться, и мы будем сохранять позитивный настрой», – заявил Райс.

«Арсенал» занимает второе место в таблице АПЛ, имея 71 очко. По дополнительным показателям «канониры» находятся выше «Ливерпуля». Лидирует в чемпионате Англии «Манчестер Сити», у которого 73 пункта.

Ранее наставник «Ман Сити» Жузеп Гвардиола высказался о гонке за титул в АПЛ.