Одноклубник Зинченко оценил шансы Арсенала в гонке за титул АПЛ
Деклан Райс – о борьбе за чемпионство
Полузащитник лондонского «Арсенала» Деклан Райс после поражения команды со счетом 0:2 в домашнем матче 33-го тура турнира с «Астон Виллой» прокомментировал чемпионскую гонку в Английской Премьер-лиге
«Это еще не конец, впереди нас ждут шесть матчей. Мы находимся в отличном положении, отставая от лидера всего на два очка. Мы готовы победить в АПЛ, и мы полностью сосредоточены на нашей цели.
Премьер-лига преподнесет еще много сюрпризов. Вы убедились в этом по сегодняшним результатам. Все может случиться, и мы будем сохранять позитивный настрой», – заявил Райс.
«Арсенал» занимает второе место в таблице АПЛ, имея 71 очко. По дополнительным показателям «канониры» находятся выше «Ливерпуля». Лидирует в чемпионате Англии «Манчестер Сити», у которого 73 пункта.
Ранее наставник «Ман Сити» Жузеп Гвардиола высказался о гонке за титул в АПЛ.
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