Гвардиола высказался о гонке за титул в АПЛ, в которой Ман Сити лидирует

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола поделился мнение о ходе чемпионской гонки в Английской Премьер-лиге нынешнего сезона-2023/2024.

«Моим парням нравится играть под давлением. Поэтому я уверен, что мы будем бороться до самого конца. Означает ли это, что мы совершенно точно станем чемпионами? Нет, нет. Я этого не говорю. Но мы будем бороться, это точно», – признался Гвардиола.

В таблице АПЛ после 33 туров «Манчестер Сити» Гвардиолы вышел на первое место. У него 73 очка, что на 2 пункта больше, чем у «Арсенала» и «Ливерпуля».

Ранее стало известно, что в «Манчестер Сити» определились с тем, что делать дальше с контрактом Гвардиолы.