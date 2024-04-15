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  4. Гвардиола высказался о гонке за титул в АПЛ, в которой Ман Сити лидирует
Англия
15 апреля 2024, 09:50 | Обновлено 15 апреля 2024, 09:51
294
1

Гвардиола высказался о гонке за титул в АПЛ, в которой Ман Сити лидирует

Наставник «горожан» – о давлении

15 апреля 2024, 09:50 | Обновлено 15 апреля 2024, 09:51
294
1
Гвардиола высказался о гонке за титул в АПЛ, в которой Ман Сити лидирует
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола поделился мнение о ходе чемпионской гонки в Английской Премьер-лиге нынешнего сезона-2023/2024.

«Моим парням нравится играть под давлением. Поэтому я уверен, что мы будем бороться до самого конца. Означает ли это, что мы совершенно точно станем чемпионами? Нет, нет. Я этого не говорю. Но мы будем бороться, это точно», – признался Гвардиола.

В таблице АПЛ после 33 туров «Манчестер Сити» Гвардиолы вышел на первое место. У него 73 очка, что на 2 пункта больше, чем у «Арсенала» и «Ливерпуля».

Ранее стало известно, что в «Манчестер Сити» определились с тем, что делать дальше с контрактом Гвардиолы.

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чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Ливерпуль Арсенал Лондон Английская Премьер-лига Жузеп Гвардиола
Источник The Mirror
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luceorius
 Молодець Пеп. МС наглядно продемонстрував конкурентам як боротись на два фронти. 
І цю боротьбу, схоже, вони вже програли, хоча остаточний вердикт будек трохи пізніше.
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