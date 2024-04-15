Рейтинг WTA. Соболева дебютировала в топ-300

Прошлую неделю женщины играли матчи Кубка Билли Джин Кинг, поэтому изменения в рейтинге незначительные.

В топ-150 немного улучшили свое положение победительница 100-тысячника ITF в Сарагосе Моюка Утидзима (с 143-го на 126-е) и финалистка Джессика Бузас Манейро (с 102-го на 90-е).

Топ-10 рейтинга WTA

Позиции топовых украинских теннисисток также мало изменились. Но есть и приятное исключение чуть ниже – 19-летняя Анастасия Соболева дебютировала в топ-300 мирового рейтинга.

Украинки в рейтинге WTA

Ситуация в парном рейтинге аналогичная. Здесь стоит отметить возвращение к соревнованиям сестер Колб в Сарагосе, одна победа на этом турнире позволила им подняться на 8 позиций. Наши представительницы в топ-100 остались на своих местах.

Украинки в топ-350 парного рейтинга WTA

В Чемпионской гонке WTA, как вы понимаете, тоже все осталось, как и неделей ранее.

Чемпионская гонка WTA

Что касается украинок, то у нас по-прежнему две теннисистки в топ-20 лучших в сезоне, четыре – в топ-40 и пять – в топ-100.

Украинки в Чемпионской гонке WTA