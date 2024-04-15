Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Рейтинг WTA. Соболева дебютировала в топ-300
WTA
15 апреля 2024, 10:30 | Обновлено 15 апреля 2024, 10:46
179
0

Рейтинг WTA. Соболева дебютировала в топ-300

Среди лидеров изменений нет

15 апреля 2024, 10:30 | Обновлено 15 апреля 2024, 10:46
179
0
Рейтинг WTA. Соболева дебютировала в топ-300
ФТУ. Анастасия Соболева

Прошлую неделю женщины играли матчи Кубка Билли Джин Кинг, поэтому изменения в рейтинге незначительные.

В топ-150 немного улучшили свое положение победительница 100-тысячника ITF в Сарагосе Моюка Утидзима (с 143-го на 126-е) и финалистка Джессика Бузас Манейро (с 102-го на 90-е).

Топ-10 рейтинга WTA

Позиции топовых украинских теннисисток также мало изменились. Но есть и приятное исключение чуть ниже – 19-летняя Анастасия Соболева дебютировала в топ-300 мирового рейтинга.

Украинки в рейтинге WTA

Ситуация в парном рейтинге аналогичная. Здесь стоит отметить возвращение к соревнованиям сестер Колб в Сарагосе, одна победа на этом турнире позволила им подняться на 8 позиций. Наши представительницы в топ-100 остались на своих местах.

Украинки в топ-350 парного рейтинга WTA

В Чемпионской гонке WTA, как вы понимаете, тоже все осталось, как и неделей ранее.

Чемпионская гонка WTA

Что касается украинок, то у нас по-прежнему две теннисистки в топ-20 лучших в сезоне, четыре – в топ-40 и пять – в топ-100.

Украинки в Чемпионской гонке WTA

По теме:
Горькое поражение сборной, большой титул Циципаса, скандал с Сапроновым
Завацкая узнала первую соперницу в основной сетке турнира WTA 250 в Руане
СВИТОЛИНА: «От живота в ракетку и в корт? Как он вообще мог это придумать?»
Катерина Володько (Бондаренко) рейтинг WTA Надежда Киченок Людмила Киченок Леся Цуренко Элина Свитолина Катерина Байндл (Козлова) Ангелина Калинина Даяна Ястремская Катарина Завацкая Марта Костюк Дарья Снигур Анастасия Соболева Александра Олейникова Юлия Стародубцева Моюка Утидзима Джессика Бузас Манейро
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

С кем сыграет Украина? Определены участницы плей-офф Кубка Билли Джин Кинг
Теннис | 14 апреля 2024, 16:32 5
С кем сыграет Украина? Определены участницы плей-офф Кубка Билли Джин Кинг
С кем сыграет Украина? Определены участницы плей-офф Кубка Билли Джин Кинг

Сине-желтые уступили сборной Румынии в квалификации к мировому финалу

Байер – Вердер – 5:0. Хет-трик Вирца. Видео голов и обзор
Футбол | 15 апреля 2024, 02:09 1
Байер – Вердер – 5:0. Хет-трик Вирца. Видео голов и обзор
Байер – Вердер – 5:0. Хет-трик Вирца. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор 29-го тура Бундеслиги

Без Украины. Какие сборные разыграют трофей Кубка Билли Джин Кинг 2024?
Теннис | 14.04.2024, 17:45
Без Украины. Какие сборные разыграют трофей Кубка Билли Джин Кинг 2024?
Без Украины. Какие сборные разыграют трофей Кубка Билли Джин Кинг 2024?
Чемпионат мира по хоккею U-18. Результаты сборной Украины (обновляется)
Хоккей | 14.04.2024, 23:55
Чемпионат мира по хоккею U-18. Результаты сборной Украины (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею U-18. Результаты сборной Украины (обновляется)
ФОТО. Игрок Ромы внезапно упал на газон и потерял сознание. Матч прерван
Футбол | 14.04.2024, 21:25
ФОТО. Игрок Ромы внезапно упал на газон и потерял сознание. Матч прерван
ФОТО. Игрок Ромы внезапно упал на газон и потерял сознание. Матч прерван
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сына экс-нападающего Шахтера будут судить за групповое изнасилование
Сына экс-нападающего Шахтера будут судить за групповое изнасилование
13.04.2024, 20:21
Футбол
Украина – Румыния – 2:3. Фиаско. Сестры Киченок уступили Богдан и Кристиан
Украина – Румыния – 2:3. Фиаско. Сестры Киченок уступили Богдан и Кристиан
14.04.2024, 02:47 65
Теннис
Новый гранд Туркменистана, миф о котором почти развенчали Шахтер и Днепр-1
Новый гранд Туркменистана, миф о котором почти развенчали Шахтер и Днепр-1
14.04.2024, 09:36 9
Футбол
СВИТОЛИНА: «От живота в ракетку и в корт? Как он вообще мог это придумать?»
СВИТОЛИНА: «От живота в ракетку и в корт? Как он вообще мог это придумать?»
14.04.2024, 19:41 5
Теннис
Атлетико – Жирона – 3:1. Как Довбик забил на 4-й мин. Видео голов и обзор
Атлетико – Жирона – 3:1. Как Довбик забил на 4-й мин. Видео голов и обзор
13.04.2024, 17:38
Футбол
Александрия – Динамо – 0:1. Две тревоги, удаление и гол Бражка. Видеообзор
Александрия – Динамо – 0:1. Две тревоги, удаление и гол Бражка. Видеообзор
13.04.2024, 21:01 3
Футбол
Стала известна оценка Зинченко за поражение Арсенала в матче с Астон Виллой
Стала известна оценка Зинченко за поражение Арсенала в матче с Астон Виллой
14.04.2024, 21:13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем