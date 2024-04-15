Назван лучший игрок Динамо в сложном матче с Александрией
Владимир Бражко стал автором единственного гола в поединка 25-го тура УПЛ
Болельщики «Динамо» выбрали лучшего игрока команды в выездном матче 24-го тура УПЛ против «Александрии».
Бело-синяя команда на стадионе «Ника» одержала минимальную победу (1:0).
В опросе приняли участие около 3 тысяч респондентов, которые в подавляющем большинстве (72%) проголосовали за автора единственного забитого мяча Владимира Бражко.
В игре с александрийцами Бражко организовал и завершил точным ударом под перекладину голевую атаку на 64-й минуте.
На втором месте в опросе – полузащитник Николай Шапаренко (15%), на третьем – голкипер Георгий Бущан, сохранивший свои ворота «сухими» (7%).
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