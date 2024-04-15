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Украина. Премьер лига
15 апреля 2024, 08:12 |
903
0

Назван лучший игрок Динамо в сложном матче с Александрией

Владимир Бражко стал автором единственного гола в поединка 25-го тура УПЛ

15 апреля 2024, 08:12 |
903
0
Назван лучший игрок Динамо в сложном матче с Александрией
ФК Динамо. Владимир Бражко

Болельщики «Динамо» выбрали лучшего игрока команды в выездном матче 24-го тура УПЛ против «Александрии».

Бело-синяя команда на стадионе «Ника» одержала минимальную победу (1:0).

В опросе приняли участие около 3 тысяч респондентов, которые в подавляющем большинстве (72%) проголосовали за автора единственного забитого мяча Владимира Бражко.

В игре с александрийцами Бражко организовал и завершил точным ударом под перекладину голевую атаку на 64-й минуте.

На втором месте в опросе – полузащитник Николай Шапаренко (15%), на третьем – голкипер Георгий Бущан, сохранивший свои ворота «сухими» (7%).

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Владимир Бражко Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Александрия - Динамо лучший игрок
Источник ФК Динамо Киев
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