Назван лучший игрок Динамо в сложном матче с Александрией

Болельщики «Динамо» выбрали лучшего игрока команды в выездном матче 24-го тура УПЛ против «Александрии».

Бело-синяя команда на стадионе «Ника» одержала минимальную победу (1:0).

В опросе приняли участие около 3 тысяч респондентов, которые в подавляющем большинстве (72%) проголосовали за автора единственного забитого мяча Владимира Бражко.

В игре с александрийцами Бражко организовал и завершил точным ударом под перекладину голевую атаку на 64-й минуте.

На втором месте в опросе – полузащитник Николай Шапаренко (15%), на третьем – голкипер Георгий Бущан, сохранивший свои ворота «сухими» (7%).