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  4. Юрий КОВАЛЬ: «У Герреро еще будет шанс проявить себя в Заре»
Украина. Премьер лига
15 апреля 2024, 06:53 |
120
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Юрий КОВАЛЬ: «У Герреро еще будет шанс проявить себя в Заре»

Главный тренер луганской команды рассказал об игре против «Черноморца»

15 апреля 2024, 06:53 |
120
0
Юрий КОВАЛЬ: «У Герреро еще будет шанс проявить себя в Заре»
ФК Заря Луганск. Юрий Коваль

В матче 24 тура УПЛ луганская «Заря» победила одесский «Черноморец» (1:0) и покинула опасную зону в турнирной таблице чемпионата Украины.

Руководитель луганской команды Юрий Коваль в разговоре с корреспондентом Sport.ua рассказал, что помогло его подопечным одержать победу:

– Наш тренерский штаб очень детально изучил игру одесситов и обратил внимание на то, что они тратят определенное время на раскачку. Потому и решили, что нужно очень активно сыграть в дебюте и постараться забить быстрый гол. Это нам удалось: отличился 19-летний Игорь Горбач.

– Этот забитый мяч стал победным, но Горбач мог отличиться еще несколько раз.

– Игорь – футболист молодой и, уверен, что исправит прицел. Важно, что он забил уже во втором матче подряд.

– «Заря» приятно удивила заточенностью на ворота соперников, нанеся 20 ударов, из которых – 10 в створ.

– Это можно объяснить тем, что одесситы, пропустив в дебюте, побежали отыгрываться большими силами, и у нас были возможности проводить острые контрвыпады. Хотя, действительно, «Заря» продемонстрировала зрелищный футбол и наиграла на такую нужную победу.

– Почему даже среди запасных не было лидера атак панамского легионера Эдуардо Герреро?

– Он много пропустил из-за повреждения и еще находится не в боевых кондициях. Потому и решили поберечь его. Наконец, Герреро – не из числа незаменимых футболистов. Тем более, что в последнее время действующие впереди Игорь Горбач и Денис Антюх феерят. Но у «Зари» в апреле очень плотный календарь, и у панамского легионера обязательно будет шанс себя проявить.

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Юрий Коваль чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Заря Луганск Украинская Премьер-лига Заря - Черноморец Эдуардо Герреро инсайд Игорь Горбач
Источник Sport.ua
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