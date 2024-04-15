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Украина. Премьер лига
15 апреля 2024, 05:45 | Обновлено 15 апреля 2024, 06:32
1046
0

Роман Григорчук прокомментировал поражение от Зари в матче УПЛ

Главный тренер «моряков» назвал причины поражения от «Зари»

15 апреля 2024, 05:45 | Обновлено 15 апреля 2024, 06:32
1046
0
Роман Григорчук прокомментировал поражение от Зари в матче УПЛ
ФК Черноморец. Роман Григорчук

Наставник одесского «Черноморца» Роман Григорчук ответил на вопросы журналистов после матча с «Зарей» (0:1) в матче 24-го тура УПЛ.

– У вас есть претензии к Салюку в моменте с пропущенным голом или претензии к команде в целом?

– Пропущенный мяч... Наверное, это следствие того, что мы начали неважно матч. Мы в начале атак допускали потери. Мы не могли начать атаки. Мне казалось, что все идет очень медленно. В начале второго тайма у меня были мысли, что мы, возможно, не в самом свежем состоянии, но второй тайм показал – мы можем двигаться больше. Значит, причина в чем-то другом. Нам просто нужно добавить в таком компоненте, как начало атаки.

– Как оцениваете дебют Альваренги в стартовом составе?

– Смотрите, мы проиграли, поэтому о ком-то говорить хорошее или плохое не очень логично. Я могу сказать, что мы очень сильно на него расчитываем. Он уже набрал хорошую форму, я думаю, что он будет выходить на поле значительно чаще. Сегодня он показал, что он в хорошем состоянии и мы можем на него расчитывать.

– Как считаете, что 29 очков, которые есть у команды, хватит для того, чтобы избежать переходных матчей за сохранение места в УПЛ?

– Нет, я не думаю, что этого достаточно. Сколько ещё нужно набрать? Не могу вам сказать, думаю, что точно должно быть больше тридцати.

Мы расчитывали точно на большее количество очков, нежели есть сейчас у нас. Думаю 32 очка должно хватить, чтобы избежать этих матчей.

Мы прекрасно понимаем, что шансов на попадание в топ-5 у нас нет. Ну как нет, теоретически есть, но мы практически подходим к этому вопросу. Нам нужно думать о других вещах. Мы должны достичь стиля своей игры. Когда у нас что-то не выходит, этот стиль выглядит неполноценным, разрушенным. А мы хотим, чтобы это была цельная картина. Увы, этого пока нет.

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Источник Sport.ua
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