Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хаби АЛОНСО: «Мы хотим выиграть Кубок, выиграть Лигу Европы»
Германия
15 апреля 2024, 03:39 | Обновлено 15 апреля 2024, 03:43
75
0

Хаби АЛОНСО: «Мы хотим выиграть Кубок, выиграть Лигу Европы»

Испанец намерен пополнить клубный музей

15 апреля 2024, 03:39 | Обновлено 15 апреля 2024, 03:43
75
0
Хаби АЛОНСО: «Мы хотим выиграть Кубок, выиграть Лигу Европы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Наставник «Байера» Хаби Алонсо поделился эмоциями после победы команды в чемпионате Германии. Испанский специалист хочет добыть ещё несколько трофеев в этом сезоне.

«Находиться здесь – это нечто особенное. Наконец-то стать чемпионами Германии. Но мы хотим большего, мы хотим выиграть Кубок, выиграть Лигу Европы. Спасибо за вашу невероятную поддержку. Сейчас самое время отпраздновать. Спасибо, чемпионы Германии!» – сказал Хаби Алонсо.

14 апреля «Байер» разгромил «Вердер» (5:0) в 29-м туре чемпионата Германии. Победа позволила «фармацевтам» оторваться от «Баварии» на 16 очков и досрочно выиграть «серебряную салатницу». Стоит отметить, что для «Байера» это первое чемпионство в истории. В июле клубу исполнится 120 лет.

По теме:
Байер – Вердер – 5:0. Хет-трик Вирца. Видео голов и обзор
ВИДЕО. Безумство Леверкузена! Фаны выбежали на поле после 5-го гола Байера
Хаби Алонсо это сделал! Байер уничтожил Вердер и стал чемпионом Германии
Хаби Алонсо Байер Бундеслига чемпионат Германии по футболу
Источник Twitter
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Мудрик похвастался новым автомобилем за 110 тысяч долларов
Футбол | 14 апреля 2024, 21:44 11
ФОТО. Мудрик похвастался новым автомобилем за 110 тысяч долларов
ФОТО. Мудрик похвастался новым автомобилем за 110 тысяч долларов

У Михаила – Audi SQ8

Арсенал с Зинченко проиграл дома Астон Вилле. Ман Сити остался лидером АПЛ
Футбол | 14 апреля 2024, 20:30 34
Арсенал с Зинченко проиграл дома Астон Вилле. Ман Сити остался лидером АПЛ
Арсенал с Зинченко проиграл дома Астон Вилле. Ман Сити остался лидером АПЛ

Украинский футболист канониров провел на поле 87 минут и был заменен

Полесье – Колос – 1:0. Как забил Танковский. Видео гола и обзор матча
Футбол | 14.04.2024, 21:42
Полесье – Колос – 1:0. Как забил Танковский. Видео гола и обзор матча
Полесье – Колос – 1:0. Как забил Танковский. Видео гола и обзор матча
ВИДЕО. Как в кино! Холлоуэй нокаутировал Гейджи на последней секунде боя
MMA | 14.04.2024, 07:15
ВИДЕО. Как в кино! Холлоуэй нокаутировал Гейджи на последней секунде боя
ВИДЕО. Как в кино! Холлоуэй нокаутировал Гейджи на последней секунде боя
Стала известна оценка Зинченко за поражение Арсенала в матче с Астон Виллой
Футбол | 14.04.2024, 21:13
Стала известна оценка Зинченко за поражение Арсенала в матче с Астон Виллой
Стала известна оценка Зинченко за поражение Арсенала в матче с Астон Виллой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Динамо
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Динамо
13.04.2024, 07:45 11
Футбол
Сапронова выгнали из эфира Setanta Sports во время матча Свитолиной
Сапронова выгнали из эфира Setanta Sports во время матча Свитолиной
13.04.2024, 10:05 155
Теннис
Наставник Жироны оценил матч против Атлетико, в котором Довбик забил гол
Наставник Жироны оценил матч против Атлетико, в котором Довбик забил гол
13.04.2024, 19:42
Футбол
ВИДЕО. Ла Лига смакует эффектный сейв Лунина после удара игрока Мальорки
ВИДЕО. Ла Лига смакует эффектный сейв Лунина после удара игрока Мальорки
13.04.2024, 23:15 1
Футбол
Александрия – Динамо – 0:1. Две тревоги, удаление и гол Бражка. Видеообзор
Александрия – Динамо – 0:1. Две тревоги, удаление и гол Бражка. Видеообзор
13.04.2024, 21:01 3
Футбол
Украинская звезда Жироны заинтересовал четвертьфиналиста Лиги чемпионов
Украинская звезда Жироны заинтересовал четвертьфиналиста Лиги чемпионов
13.04.2024, 00:04 1
Футбол
Украина побеждает Румынию после первого дня. Что нужно для выхода в финал?
Украина побеждает Румынию после первого дня. Что нужно для выхода в финал?
13.04.2024, 08:30 1
Теннис
ВИДЕО. Довбик забил в ворота Атлетико уже на 4-й минуте матча
ВИДЕО. Довбик забил в ворота Атлетико уже на 4-й минуте матча
13.04.2024, 15:15 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем