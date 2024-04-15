Хаби АЛОНСО: «Мы хотим выиграть Кубок, выиграть Лигу Европы»

Наставник «Байера» Хаби Алонсо поделился эмоциями после победы команды в чемпионате Германии. Испанский специалист хочет добыть ещё несколько трофеев в этом сезоне.

«Находиться здесь – это нечто особенное. Наконец-то стать чемпионами Германии. Но мы хотим большего, мы хотим выиграть Кубок, выиграть Лигу Европы. Спасибо за вашу невероятную поддержку. Сейчас самое время отпраздновать. Спасибо, чемпионы Германии!» – сказал Хаби Алонсо.

14 апреля «Байер» разгромил «Вердер» (5:0) в 29-м туре чемпионата Германии. Победа позволила «фармацевтам» оторваться от «Баварии» на 16 очков и досрочно выиграть «серебряную салатницу». Стоит отметить, что для «Байера» это первое чемпионство в истории. В июле клубу исполнится 120 лет.