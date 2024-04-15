14 апреля в матче 29-го тура Бундеслиги «Байер» на своем поле принимал «Вердер». –

Победа дарила «фармацевтам» чемпионство, поэтому коллектив Хаби Алонсо с самого начала встречи пошел в атаку.

Долгое время преимущество «Байера» было минимальным – на 25-й минуте пенальти забил Виктор Бонифасе. Но с середины второго тайма лидера чемпионата Германии прорвало. Сначала забитым мячем отличился Гранит Джака, а в конце встречи хет-трик оформил Флориан Вирц.

Клуб из Леверкузена впервые за свою 120-летнюю историю завоевал «Серебряную салатницу».

Чемпионат Германии. 29-й тур. 14 апреля.

Байер – Вердер – 5:0

Голы: Бонифасе (25, пенальти), Джака (60), Вирц (68, 83, 90)

Видеообзор матча

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