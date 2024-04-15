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  4. Байер – Вердер – 5:0. Хет-трик Вирца. Видео голов и обзор
Чемпионат Германии
Байер
14.04.2024 18:30 – FT 5 : 0
Вердер
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Германия
15 апреля 2024, 02:09 | Обновлено 15 апреля 2024, 02:39
58
0

Байер – Вердер – 5:0. Хет-трик Вирца. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор 29-го тура Бундеслиги

15 апреля 2024, 02:09 | Обновлено 15 апреля 2024, 02:39
58
0
Байер – Вердер – 5:0. Хет-трик Вирца. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

14 апреля в матче 29-го тура Бундеслиги «Байер» на своем поле принимал «Вердер». –

Победа дарила «фармацевтам» чемпионство, поэтому коллектив Хаби Алонсо с самого начала встречи пошел в атаку.

Долгое время преимущество «Байера» было минимальным – на 25-й минуте пенальти забил Виктор Бонифасе. Но с середины второго тайма лидера чемпионата Германии прорвало. Сначала забитым мячем отличился Гранит Джака, а в конце встречи хет-трик оформил Флориан Вирц.

Клуб из Леверкузена впервые за свою 120-летнюю историю завоевал «Серебряную салатницу».

Чемпионат Германии. 29-й тур. 14 апреля.

Байер – Вердер – 5:0

Голы: Бонифасе (25, пенальти), Джака (60), Вирц (68, 83, 90)

Видеообзор матча

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Флориан Вирц (Байер).
83’
ГОЛ ! Мяч забил Флориан Вирц (Байер).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Флориан Вирц (Байер).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Гранит Джака (Байер).
25’
ГОЛ ! С пенальти забил Виктор Бонифасе (Байер).
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Флориан Вирц Байер Вердер Бундеслига чемпионат Германии по футболу видео голов и обзор Виктор Бонифасе Гранит Джака
Источник Sport.ua
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