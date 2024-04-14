14 апреля состоится матч 29-го тура Бундесилиги между командами «Байер» и «Вердер».

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Поединок состоится на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене. Время начала встречи – 18:30 по Киеву.

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Если подопечные Хаби Алонсо сумеют обыграть гостей из города Бремен, то «фармацевты» досрочно станут чемпионами Германии 2023/24.

Сейчас у «Неверкузена» 76 очков. У ближайшего преследователя «Баварии» 63 пункта. При победе у «Байера» будет 79 баллов после 29 сыгранных туров из 34. Таким образом, даже если мюнхенцы выиграют все оставшиеся матчи, а леверкузенцы проиграют все 5 последних туров, то у «Байера» все равно будет на 1 очко больше.

Байер – Вердер. Будет ли чемпионство? Смотреть онлайн. LIVE трансляция



