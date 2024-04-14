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Чемпионат Германии
Байер
14.04.2024 18:30 – 32 1 : 0
Вердер
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
14 апреля 2024, 18:30 | Обновлено 14 апреля 2024, 18:32
336
0

Байер – Вердер. Будет ли чемпионство? Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 29-го тура Бундеслиги

14 апреля 2024, 18:30 | Обновлено 14 апреля 2024, 18:32
336
0
Байер – Вердер. Будет ли чемпионство? Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

14 апреля состоится матч 29-го тура Бундесилиги между командами «Байер» и «Вердер».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок состоится на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене. Время начала встречи – 18:30 по Киеву.

Видеотрансляцию матча доступна на SetantaSports+.

Если подопечные Хаби Алонсо сумеют обыграть гостей из города Бремен, то «фармацевты» досрочно станут чемпионами Германии 2023/24.

Сейчас у «Неверкузена» 76 очков. У ближайшего преследователя «Баварии» 63 пункта. При победе у «Байера» будет 79 баллов после 29 сыгранных туров из 34. Таким образом, даже если мюнхенцы выиграют все оставшиеся матчи, а леверкузенцы проиграют все 5 последних туров, то у «Байера» все равно будет на 1 очко больше.

Байер – Вердер. Будет ли чемпионство? Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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События матча

25’
ГОЛ ! С пенальти забил Виктор Бонифасе (Байер).
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Вердер Байер чемпионат Германии по футболу Бундеслига смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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