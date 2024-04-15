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Чемпионат Франции
Гавр
14.04.2024 14:00 – FT 0 : 1
Нант
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
15 апреля 2024, 01:25 | Обновлено 15 апреля 2024, 02:34
143
0

Лига 1. Лион и Брест выдали сумасшедший матч, с победным голом на 90+16

В чемпионате Франции состоялись матчи 29-го тура

15 апреля 2024, 01:25 | Обновлено 15 апреля 2024, 02:34
143
0
Лига 1. Лион и Брест выдали сумасшедший матч, с победным голом на 90+16
Getty Images/Global Images Ukraine

14 апреля в чемпионате Франции состоялось три поединка.

Открывал игровой день матч в Гавре. Местный клуб минимально уступил «Нанту». «Клермон» и «Монпелье» разошлись миром.

Очень интересным выдался матч в «Лионе». Хозяева открыли счет, но «Брест» ударно провел середину второго тайма, забив трижды. «Ткачи» не сдались, сумев отыграться, а на 90+16 минуте вырвали победу.

Чемпионат Франции. 29-й тур. 14 апреля

Гавр – Нант – 0:1

Гол: Бамба (90+2)

Клермон – Монпелье – 1:1

Голы: Чам (45+4) – Кулибали (56)

Лион – Брест – 4:3

Голы: Толиссо (18), Ляказетт (70), Тальяфико (79), Мэйтленд-Найлз (90+16) – Мунье (60), Кастильо (64, 67)

Удаления: Тальяфико (86, вторая желтая) – Лис-Мелу (86, вторая желтая)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Кадер Бамба (Нант).
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Источник Sport.ua
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