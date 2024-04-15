Лига 1. Лион и Брест выдали сумасшедший матч, с победным голом на 90+16
В чемпионате Франции состоялись матчи 29-го тура
14 апреля в чемпионате Франции состоялось три поединка.
Открывал игровой день матч в Гавре. Местный клуб минимально уступил «Нанту». «Клермон» и «Монпелье» разошлись миром.
Очень интересным выдался матч в «Лионе». Хозяева открыли счет, но «Брест» ударно провел середину второго тайма, забив трижды. «Ткачи» не сдались, сумев отыграться, а на 90+16 минуте вырвали победу.
Чемпионат Франции. 29-й тур. 14 апреля
Гавр – Нант – 0:1
Гол: Бамба (90+2)
Клермон – Монпелье – 1:1
Голы: Чам (45+4) – Кулибали (56)
Лион – Брест – 4:3
Голы: Толиссо (18), Ляказетт (70), Тальяфико (79), Мэйтленд-Найлз (90+16) – Мунье (60), Кастильо (64, 67)
Удаления: Тальяфико (86, вторая желтая) – Лис-Мелу (86, вторая желтая)
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