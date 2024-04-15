Турнирная таблица Ла Лиги. Победа Севильи, ничья Реала Сосьедад
14 апреля состоялись 4 матча 31-го тура чемпионата Испании
14 апреля состоялись 4 матча 31-го тура чемпионата Испании.
Севилья одержала победу над Лас-Пальмас (2:0), ничья зафиксирована в матче Реала Сосьедад и Альмерии (2:2).
Ла Лига. 31-й тур, 14 апреля
Лас-Пальмас – Севилья – 0:2
Голы: Эн-Несири, 43, Лукебакио, 90+3.
Гранада – Алавес – 2:0
Голы: Узуни, 9, Бойе, 38
Атлетик – Вильярреал – 1:1
Голы: Сансет, 67 – Парехо, 90+5 (пен)
Реал Сосьедад – Альмерия – 2:2
Голы: Беккер, 32, Оярсабаль, 59 – Эмбарба, 30, 88 (пен)
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Реал Мадрид
|31
|24
|6
|1
|67 - 20
|78
|2
|Барселона
|31
|21
|7
|3
|62 - 34
|70
|3
|Жирона
|31
|20
|5
|6
|63 - 39
|65
|4
|Атлетико Мадрид
|31
|19
|4
|8
|59 - 36
|61
|5
|Атлетик Бильбао
|31
|16
|9
|6
|51 - 29
|57
|6
|Реал Сосьедад
|31
|13
|11
|7
|45 - 33
|50
|7
|Бетис
|31
|11
|12
|8
|38 - 37
|45
|8
|Валенсия
|30
|12
|8
|10
|33 - 32
|44
|9
|Вильярреал
|31
|10
|9
|12
|49 - 54
|39
|10
|Хетафе
|31
|9
|12
|10
|37 - 43
|39
|11
|Осасуна
|30
|11
|6
|13
|36 - 43
|39
|12
|Лас Пальмас
|31
|10
|7
|14
|29 - 35
|37
|13
|Севилья
|31
|8
|10
|13
|39 - 44
|34
|14
|Алавес
|31
|8
|8
|15
|26 - 38
|32
|15
|Мальорка
|31
|6
|13
|12
|25 - 36
|31
|16
|Райо Вальекано
|31
|6
|13
|12
|25 - 38
|31
|17
|Сельта
|31
|6
|10
|15
|33 - 46
|28
|18
|Кадис
|31
|4
|13
|14
|21 - 41
|25
|19
|Гранада
|31
|3
|8
|20
|32 - 60
|17
|20
|Альмерия
|31
|1
|11
|19
|30 - 62
|14
События матча
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