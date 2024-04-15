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Чемпионат Испании
Атлетик Бильбао
14.04.2024 19:30 – FT 1 : 1
Вильярреал
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Испания
15 апреля 2024, 00:55 | Обновлено 15 апреля 2024, 01:07
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1

Турнирная таблица Ла Лиги. Победа Севильи, ничья Реала Сосьедад

14 апреля состоялись 4 матча 31-го тура чемпионата Испании

15 апреля 2024, 00:55 | Обновлено 15 апреля 2024, 01:07
101
1
Турнирная таблица Ла Лиги. Победа Севильи, ничья Реала Сосьедад
Getty Images/Global Images Ukraine

14 апреля состоялись 4 матча 31-го тура чемпионата Испании.

Севилья одержала победу над Лас-Пальмас (2:0), ничья зафиксирована в матче Реала Сосьедад и Альмерии (2:2).

Ла Лига. 31-й тур, 14 апреля

Лас-Пальмас – Севилья – 0:2

Голы: Эн-Несири, 43, Лукебакио, 90+3.

Гранада – Алавес – 2:0

Голы: Узуни, 9, Бойе, 38

Атлетик – Вильярреал – 1:1

Голы: Сансет, 67 – Парехо, 90+5 (пен)

Реал Сосьедад – Альмерия – 2:2

Голы: Беккер, 32, Оярсабаль, 59 – Эмбарба, 30, 88 (пен)

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Реал Мадрид 31 24 6 1 67 - 20 78
2 Барселона 31 21 7 3 62 - 34 70
3 Жирона 31 20 5 6 63 - 39 65
4 Атлетико Мадрид 31 19 4 8 59 - 36 61
5 Атлетик Бильбао 31 16 9 6 51 - 29 57
6 Реал Сосьедад 31 13 11 7 45 - 33 50
7 Бетис 31 11 12 8 38 - 37 45
8 Валенсия 30 12 8 10 33 - 32 44
9 Вильярреал 31 10 9 12 49 - 54 39
10 Хетафе 31 9 12 10 37 - 43 39
11 Осасуна 30 11 6 13 36 - 43 39
12 Лас Пальмас 31 10 7 14 29 - 35 37
13 Севилья 31 8 10 13 39 - 44 34
14 Алавес 31 8 8 15 26 - 38 32
15 Мальорка 31 6 13 12 25 - 36 31
16 Райо Вальекано 31 6 13 12 25 - 38 31
17 Сельта 31 6 10 15 33 - 46 28
18 Кадис 31 4 13 14 21 - 41 25
19 Гранада 31 3 8 20 32 - 60 17
20 Альмерия 31 1 11 19 30 - 62 14
Полная таблица

События матча

90’ +5
ГОЛ ! С пенальти забил Даниэль Парехо (Вильярреал).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Ойан Сансет (Атлетик Бильбао).
46’
Санти Комесана (Вильярреал) получает красную карточку.
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Источник Sport.ua
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SanMatter
Реал через 2-3 тури чемпіонат,чи з 7 матчів що лишається програє 3 і чемпіон Барселона)
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