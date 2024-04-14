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  4. ФОТО. Мудрик похвастался новым автомобилем за 110 тысяч долларов
Англия
14 апреля 2024, 21:44 |
2055
4

ФОТО. Мудрик похвастался новым автомобилем за 110 тысяч долларов

У Михаила – Audi SQ8

14 апреля 2024, 21:44 |
2055
4
ФОТО. Мудрик похвастался новым автомобилем за 110 тысяч долларов
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

23-летний украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик похвастался новым автомобилем в сториз в Instagram.

Украинец опубликовал фото спортивного кроссовера Audi SQ8.

Максимальная скорость – 250 километров в час. Время разгона внедорожника до 100 км/ч составляет 4,8 секунды.

В Украине такое авто расценивает в более чем 110 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что Мудрик счастлив в «Челси» и не думает об уходе.

ФОТО. Мудрик похвастался новым автомобилем за 110 тысяч долларов

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фото Михаил Мудрик Челси lifestyle
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Sashko57
Больше похвалиться нечем.
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+5
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Alex T
Все что надо для счастья ему похоже
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+5
Elson
Віддасть в ЗСУ?
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0
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