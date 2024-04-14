Англия14 апреля 2024, 21:44 |
2055
4
ФОТО. Мудрик похвастался новым автомобилем за 110 тысяч долларов
У Михаила – Audi SQ8
14 апреля 2024, 21:44 |
2055
4
23-летний украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик похвастался новым автомобилем в сториз в Instagram.
Украинец опубликовал фото спортивного кроссовера Audi SQ8.
Максимальная скорость – 250 километров в час. Время разгона внедорожника до 100 км/ч составляет 4,8 секунды.
В Украине такое авто расценивает в более чем 110 тысяч долларов.
Ранее сообщалось, что Мудрик счастлив в «Челси» и не думает об уходе.
ФОТО. Мудрик похвастался новым автомобилем за 110 тысяч долларов
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Больше похвалиться нечем.
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Все что надо для счастья ему похоже
Віддасть в ЗСУ?
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