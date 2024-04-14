23-летний украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик похвастался новым автомобилем в сториз в Instagram.

Украинец опубликовал фото спортивного кроссовера Audi SQ8.

Максимальная скорость – 250 километров в час. Время разгона внедорожника до 100 км/ч составляет 4,8 секунды.

В Украине такое авто расценивает в более чем 110 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что Мудрик счастлив в «Челси» и не думает об уходе.

ФОТО. Мудрик похвастался новым автомобилем за 110 тысяч долларов